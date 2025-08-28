Gây tai nạn làm 2 người thương vong, tài xế xe khách lĩnh 20 tháng tù giam

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Trần Ngọc Tú bị Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh) tuyên phạt 20 tháng tù giam.

Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Ngọc Tú (SN 1988, trú phường Thắng Lợi, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 4h30 ngày 7/3/2025, tại Km522+500 đường QL1, thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, Trần Ngọc Tú (có giấy phép lái xe hợp lệ) điều khiển xe ô tô khách BKS 82B-002.75 đi trên làn xe cơ giới số 1 theo hướng từ Nam ra Bắc.

Trần Ngọc Tú tại phiên toà.

Do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ nên xe khách do Tú điều khiển đã va chạm với xe mô tô BKS 38X1- 454.21 do ông T.B.N. (SN 1960, trú thôn Đông Hoa Vinh, xã Cẩm Xuyên) điều khiển chở theo anh T.B.T. (SN 1994, con trai ông N.) di chuyển cùng chiều và đang chuyển làn đường.

Hậu quả, ông T.B.N. tử vong; anh T.B.T bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Ngọc Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tú 20 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

