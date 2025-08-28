Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Gây tai nạn làm 2 người thương vong, tài xế xe khách lĩnh 20 tháng tù giam

Với cáo buộc tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị cáo Trần Ngọc Tú bị Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh) tuyên phạt 20 tháng tù giam.

Hạo Nhiên

Toà án nhân dân khu vực 1 (Hà Tĩnh) vừa mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Ngọc Tú (SN 1988, trú phường Thắng Lợi, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 4h30 ngày 7/3/2025, tại Km522+500 đường QL1, thuộc địa phận xã Cẩm Xuyên, Trần Ngọc Tú (có giấy phép lái xe hợp lệ) điều khiển xe ô tô khách BKS 82B-002.75 đi trên làn xe cơ giới số 1 theo hướng từ Nam ra Bắc.

image.jpg
Trần Ngọc Tú tại phiên toà.

Do thiếu chú ý quan sát và không làm chủ tốc độ nên xe khách do Tú điều khiển đã va chạm với xe mô tô BKS 38X1- 454.21 do ông T.B.N. (SN 1960, trú thôn Đông Hoa Vinh, xã Cẩm Xuyên) điều khiển chở theo anh T.B.T. (SN 1994, con trai ông N.) di chuyển cùng chiều và đang chuyển làn đường.

Hậu quả, ông T.B.N. tử vong; anh T.B.T bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 50%.

Tại phiên xử, bị cáo Trần Ngọc Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Tú 20 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng xe gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
#Tai nạn #giao thông #thương vong #Hà Tĩnh #xe khách #lĩnh án

Bài liên quan

Xã hội

Ô tô con biến dạng sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Chiếc ô tô màu đỏ lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với một phương tiện khác khiến phần đầu của chiếc ô tô bị hư hỏng, biến dạng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 23/8, tại km78 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) khiến ít nhất một người bị thương.

capture-8028.png
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) đã dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/8, thông tin Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời đưa thai phụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 06/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện một vụ tai nạn giao thông tự gây. Nạn nhân là chị H. T. Th., trú tại Phú Hương (xã Hà Nha) đang mang thai tháng thứ 7.

Xem chi tiết

Xã hội

Phó giám đốc ở Quảng Ninh gây tai nạn, dính nồng độ cồn

Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh) lái xe gây tai nạn giao thông liên hoàn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Tối 6/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người đàn ông có biểu hiện say xỉn điều khiển xe ô tô bất ngờ gây tai nạn giao thông. Tuy nhiên, người này bất hợp tác với lực lượng chức năng khiến dư luận bức xúc.

anh-chup-man-hinh-2025-08-07-luc-145102.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.