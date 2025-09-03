Hà Nội

Xã hội

4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 116 người chết vì tai nạn giao thông

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ năm trước.

Thiên Tuấn

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, theo đó, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ năm trước.

Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, công an các địa phương kiểm tra, phát hiện, xử lý 38.041 trường hợp vi phạm giao thông; phạt tiền 89 tỷ 986 triệu đồng; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 1.198 trường hợp, trừ điểm GPLX 4.464 trường hợp, tạm giữ 180 ô tô, 8.839 mô tô.

un-tac-giao-thong-tai-dien-o-ha-noi-va-tphcm.jpg

Trong đó, ở đường bộ, cảnh sát giao thông (CSGT) công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 37.246 trường hợp vi phạm; phạt tiền dự kiến 88 tỷ 940 triệu đồng; tạm giữ 180 xe ô tô, 8.639 xe mô tô, 318 phương tiện khác, tước 1.197 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 4.464 trường hợp.

Trong đó, xử lý vi phạm về nồng độ cồn 6.996 trường hợp; vi phạm về tốc độ 9.850 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 209 trường hợp; quá khổ giới hạn 82 trường hợp; chở quá số người quy định 280 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 17 trường hợp.

Ngoài ra còn xử lý vi phạm sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 231 trường hợp (trong đó, xe khách 11 trường hợp, xe tải 11 trường hợp, xe con 3 trường hợp, mô tô 196 trường hợp); không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 3 trường hợp (trong đó, xe khách 2 trường hợp, xe tải 1 trường hợp); vi phạm ma túy 23 trường hợp.

Ở đường thuỷ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 779 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 tỷ 039 triệu đồng.

Ở đường sắt, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 16 trường hợp vi phạm, phạt tiền 7 triệu đồng. Đồng thời, tăng cường nắm tình hình công tác bảo đảm TTATGT đường sắt, công tác vận hành của các đoàn tàu để chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATGT đường sắt.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 204 tai nạn giao thông, làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với kỳ 4 ngày nghỉ lễ năm 2024, giảm 84 vụ (giảm 29,17%), giảm 39 người chết (giảm 25,16%), giảm 76 người bị thương (giảm 37,25%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 204 vụ, làm chết 116 người, bị thương 128 người. So với kỳ 4 ngày nghỉ lễ năm 2024, giảm 83 vụ (giảm 28,92%), giảm 38 người chết (giảm 24,68%), giảm 76 người bị thương (giảm 37,25%).

Đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông, so với kỳ 4 ngày nghỉ lễ năm 2024, giảm 1 vụ, giảm 1 người chết.

Đáng chú ý, khoảng 14h45 ngày 1/9/2025, tại Km 368+300 cao tốc Nha Trang - Vân Phong, thuộc địa phận xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra tai nạn giữa xe khách BKS 36H-097.xx và xe tải BKS 75C-085.xx khiến 13 người phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu, do xe tải không chú ý quan sát tông vào đuôi xe khách.

Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa nhanh chóng kiểm tra và xác định vị trí chính xác, kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp.

Đồng thời, huy động 2 ê-kip cấp cứu 115 và liên hệ hỗ trợ từ các Trung tâm y tế lân cận. Tại hiện trường, lực lượng cấp cứu 115 đã phân loại, đánh giá, sơ cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng và nhanh chóng đưa 13 nạn nhân về cấp cứu tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Đối với phản ánh qua đường dây nóng, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã nhận 5 ý kiến phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi). Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng va chạm, ùn tắc giao thông. Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý các thông tin được phản ánh.

>>> Mời độc giả xem thêm video Tạm giữ hình sự tài xế container dừng đỗ gây tai nạn:

(Nguồn: VTV1)
