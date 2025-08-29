Tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong lĩnh 48 tháng tù

Sau va chạm với ô tô khách tại tuyến đường tránh thành phố Hà Tĩnh cũ, 2 người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ.

Toà án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Phí Thành Đình (SN 1993, trú thôn Thái Hoà 2, xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 7h30 ngày 14/4, tại Km13 đường QL1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ (thuộc địa phận phường Hà Huy Tập), Phí Thanh Đình điều khiển xe ô tô khách mang BKS 17H-032.93 lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc.

Phí Thanh Đình tại phiên toà.

Nhưng do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ nên xe ô tô khách do Đình điều khiển đã va chạm với xe mô tô BKS 38M1-126.22 do ông L.P.T. (SN 1952, trú thôn La Xá, phường Hà Huy Tập) điều khiển, chở theo ông P.H.T. (SN 1949, trú thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Duệ) ngồi phía sau.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông L.P.T. và ông P.H.T. tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại phiên xét xử, bị cáo Phí Thanh Đình đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phí Thanh Đình mức án 48 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

