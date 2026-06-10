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Quân sự - Thế giới

32.000 người phải sơ tán do động đất mạnh 7,8 độ Richter ở Philippines

Trận động đất mạnh nhất ở Philippines trong nửa thế kỷ qua đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 32.000 người phải sơ tán.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm trong các tòa nhà đổ nát ở miền Nam Philippines hôm 9/6 để đảm bảo không còn ai bị mắc kẹt sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter một ngày trước đó.

Trận động đất có tâm chấn nằm ngoài khơi Mindanao, hòn đảo đông dân thứ hai của Philippines, đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng, gần 500 người bị thương và hơn 32.000 người phải sơ tán.

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Những ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất ở thành phố General Santos, Philippines, ngày 9/6/2026. Ảnh: AP/Basilio Sepe.

"Nhiều người đã phải rời bỏ nhà cửa vì lo sợ sóng thần. Sóng cao 1,4m được ghi nhận tại Philippines. Những con sóng nhỏ hơn đã tràn vào bờ biển ở Indonesia và Palau", nguồn tin cho hay.

Cơn địa chấn gây thiệt hại nặng nề tại General Santos, một thành phố ven biển nhộn nhịp với hơn 700.000 dân, nơi ít nhất 13 người thiệt mạng do các tòa nhà sụp đổ và do mảnh vỡ rơi xuống. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng tại tỉnh Sarangani, chủ yếu do sạt lở đất vùi lấp nhà cửa ở thị trấn Glan trên sườn núi, theo Rafaelito Alejandro thuộc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines.

Các trường hợp tử vong khác được báo cáo ở tỉnh phía nam South Cotabato và Davao Occidental, trên đảo Balut, theo các quan chức ứng phó thảm họa.

Theo đánh giá ban đầu của Chính phủ, khoảng 2.500 ngôi nhà và 117 tòa nhà, cơ sở vật chất của Chính phủ đã bị hư hại ở nhiều tỉnh. Sân bay quốc tế ở General Santos vẫn đóng cửa ngày thứ hai liên tiếp, buộc phải hủy bỏ 63 chuyến bay nội địa, ngoại trừ các chuyến bay nhân đạo.

Ngoài ra, khoảng 6.000 tòa nhà trường học công lập tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi động đất cần được đánh giá trước khi các lớp học có thể tiếp tục.

Giới chức trách cảnh báo rằng các tòa nhà bị nứt có thể sụp đổ do dư chấn.

Được biết, trận động đất năm 1990, cũng có cường độ 7,8 độ Richter, đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh và thành phố phía bắc của Philippines.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận động đất trước đó ở Philippines

Nguồn video: VTV
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