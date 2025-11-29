Hà Nội

Xã hội

30 hộ dân Hà Nội được bốc thăm đất dịch vụ sau 20 năm chờ đợi

Các hộ dân có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997 – 2008, được bốc thăm sau nhiều năm chờ đợi.

Theo Trần Hoàng / Tiền Phong

UBND xã Quang Minh (Hà Nội) vừa tổ chức lễ bốc thăm giao đất dân cư dịch vụ cho các hộ dân đủ điều kiện trên địa bàn. Đây là đợt bốc thăm đầu tiên được triển khai sau gần 20 năm người dân chờ đợi thực hiện chính sách đất dịch vụ liên quan đến các trường hợp có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi từ những năm 1997 – 2008.

Thông tin từ UBND xã Quang Minh, đợt bốc thăm lần này áp dụng cho 30 hộ gia đình, cá nhân tại thôn Phú Nhi, là những hồ sơ đã hoàn tất việc rà soát, xét duyệt theo đúng quy định. Các hộ được bố trí đất tại khu đất dân cư dịch vụ thôn Gia Thượng – khu vực đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đủ điều kiện để tổ chức giao đất.

Người dân đi thực địa tại khu đất dịch vụ
Người dân đi thực địa tại khu đất dịch vụ

Đại diện UBND xã Quang Minh cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục triển khai các đợt bốc thăm tiếp theo đối với các hộ đủ điều kiện còn lại, bảo đảm thực hiện đúng quy định, công khai, minh bạch, từng bước giải quyết dứt điểm chính sách đất dịch vụ kéo dài nhiều năm trên địa bàn.

Đợt bốc thăm lần này bao gồm các hộ sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp bị thu hồi trên 30% diện tích trong giai đoạn từ ngày 1/1/1997 đến trước ngày 1/8/2008 thuộc diện được xem xét giao đất dân cư dịch vụ. Triển khai chủ trương này, tháng 8/2023, Huyện ủy Mê Linh cũ ban hành Đề án số 15 về lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết chính sách đất dịch vụ; UBND huyện tiếp tục cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 291 ngày 14/9/2023 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, UBND xã Quang Minh tiếp nhận nhiệm vụ và hồ sơ từ UBND huyện Mê Linh (cũ), đồng thời xây dựng Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 25/8/2025 để tiếp tục triển khai chính sách đất dân cư dịch vụ trên địa bàn. Xã đã tiến hành kiện toàn hội đồng xét duyệt, tổ công tác chuyên trách; đồng thời rà soát hồ sơ, tổ chức xen ghép quỹ đất và xác định giá thu tiền giao đất tại các khu vực theo quy hoạch.

Đến nay, xã Quang Minh đã hoàn tất việc rà soát, xác định giá thu tiền giao đất dịch vụ đối với 30 hộ dân thôn Phú Nhi và tổ chức bốc thăm giao đất đợt 1 theo đúng kế hoạch.

#Hà Nội #đất dịch vụ #bốc thăm #thu hồi đất #nông nghiệp

