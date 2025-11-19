Bắc Ninh cưỡng chế GPMB dự án tái định cư và khu nhà ở

Sáng 19/11, xã Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp của 15 hộ, gia đình tại thôn Thượng Thôn để triển khai dự án tái định cư đường tỉnh 285B và đầu tư xây dựng khu nhà ở hoàn trả vốn dự án xây dựng khu Trung tâm hành chính, trụ sở UBND và đường trục trung tâm xã Đông Tiến (trước đây) theo hình thức BT.

Đơn vị thi công triển khai dựng rào quanh khu vực dự án.

Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng, phần lớn các hộ dân có đất và tài sản trên đất thu hồi đã đồng thuận nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, còn 15/157 hộ, gia đình chưa nhận tiền, chưa bàn giao đất với diện tích 1,07/14,28 ha. Chính quyền xã, lãnh đạo thôn Thượng Thôn đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại về các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đối với 15 hộ, gia đình và các cá nhân có liên quan nhưng không nhận được sự đồng thuận.

Nhằm đảm tiến độ dự án, Ban thực hiện cưỡng chế xã Yên Phong đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân trên. Quá trình tổ chức cưỡng chế, Ban cưỡng chế đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia cưỡng chế.