Xã hội

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, ô nhiễm tràn lan ở Tây Tựu giờ ra sao?

Nhiều bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp, đất ao công, lề đường nhếch nhác, ô nhiễm ở Tây Tựu vẫn chưa được xử lý.

Khánh Hoài
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh, do nhu cầu tiêu thụ vật liệu xây dựng (VLXD) lớn, trên địa bàn phường Tây Tựu (TP Hà Nội) xuất hiện nhiều bãi tập kết VLXD không phép, tập kết trên các khu đất nông nghiệp, đất ao công, lề đường nhếch nhác, ô nhiễm. Về vấn đề này, ngày 27/10/2025, trao đổi qua điện thoại với PV, ông Vũ Duy Hùng - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu cho biết, sẽ cho kiểm tra và xử lý.
Tuy nhiên, ghi nhận của PV ngày 25/11/2025, sau gần 1 tháng Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, hầu hết các bãi tập kết VLXD không phép mà vẫn ngang nhiên hoạt động. Điển hình như bãi tập kết VLXD trên đất ao công tại địa chỉ 202/46 phố Trung Kiên vẫn che chắn khung bạt, quây tấm tôn xung quanh, vật liệu bên trong chất đống ngổn ngang.
Bên ngoài bãi còn ngang nhiên in các thông tin liên hệ vào một tấm băng rôn lớn, căng dài để phục hoạt động kinh doanh, như thách thức pháp luật?
Tương tự, đối với các bãi VLXD tập kết nhan nhản ngay lề đường Tây Tựu (trước cổng Trường Tiểu học Tây Tựu A) cũng không có dấu hiệu di dời, vẫn chất đống sỏi, gạch ngổn ngang.
Bãi tập kết VLXD hoạt động làm rơi vãi cát ra đường gây bụi bặm, ô nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông ngay trước cổng Trường Tiểu học Tây Tựu A.
Cùng với đó, bãi tập kết VLXD trên đất nông nghiệp tại khu vực phố Trung Tựu vẫn hoạt động ngang nhiên.
Xe ba bánh chạy ầm ầm ra vào chở cát ở bãi tập kết VLXD trên đất nông nghiệp tại khu vực phố Trung Tựu.
Nhằm ghi nhận thêm thông tin về phương án, kết quả xử lý của phía chính quyền địa phương đối với các bãi tập kết VLXD trái phép nêu trên, PV tiếp tục liên hệ qua điện thoại nhiều lần với ông Vũ Duy Hùng - Chủ tịch UBND phường Tây Tựu, nhưng ông Hùng không phản hồi. (Trong ảnh là bãi tập kết VLXD gần Tiểu học và THCS Bắc Từ Liêm cũng chưa có dấu hiệu được xử lý).
Thực tế nhiều năm qua, tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhất là trên đất nông nghiệp, đất công, diễn biến ngày càng phức tạp, có xu hướng gia tăng cả về quy mô và tính chất. Các hành vi vi phạm về đất đai trên địa bàn Hà Nội chủ yếu là chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, xây dựng công trình trái phép, thực hiện hành vi hủy hoại đất nông nghiệp, lấn chiếm đất đai, ao hồ, đồng ruộng… Không chỉ gây mất trật tự trong quản lý đất đai, các hành vi này còn ảnh hưởng đến quy hoạch và phát triển đô thị. Trước thực trạng các bãi tập kết VLXD không phép, tập kết trên các khu đất nông nghiệp, đất ao công nhếch nhác, ô nhiễm trên địa bàn phường Tây Tựu, đề nghị chính quyền phường sớm có phương án xử lý dứt điểm.
