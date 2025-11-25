Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, ô nhiễm tràn lan ở Tây Tựu giờ ra sao?

Công trình ngay mặt phố ở Hà Nội vi phạm TTXD, ai chịu trách nhiệm?
Theo luật sư Tạ Phương, việc tiếp tục thi công, đưa vào sử dụng công trình số 45 Nguyễn Gia Bồng đã xác định là vi phạm là hành vi vi phạm trắng trợn.
Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, công trình số 45 phố Nguyễn Gia Bồng (tổ 17 cụm Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, TP Hà Nội) nằm ở vị trí đắc địa, ngay mặt đường lớn, nhưng quá trình thi công đã xảy ra vi phạm trật tự xây dựng (TTXD).
Thấy gì từ việc cưỡng chế vi phạm TTXD tại Tây Tựu?
Trong danh sách vi phạm TTXD đang được UBND phường Tây Tựu cưỡng chế, không có những trường hợp Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh.
Sáng 26/5, UBND phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) phối hợp với các lực lượng chức năng, tổ chức cưỡng chế khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn phường này. Việc cưỡng chế được thực hiện theo kế hoạch số 112/KH-UBND, do Phó Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Phan Thị Thu Giang ký ngày 20/5/2025.
Đề xuất kỷ luật nhiều cán bộ UBND phường Đại Mỗ bao che vi phạm TTXD
UBND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã yêu cầu các phòng, ban chuyên môn xem xét xử lý trách nhiệm đối với cán bộ UBND phường Đại Mỗ (giai đoạn 2021 đến nay), vì bao che cho vi phạm TTXD.
