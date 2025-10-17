Hà Nội

Xã hội

3 sân bay áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ 20/10

Từ ngày 20/10 đến hết ngày 28/10, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại một số cảng hàng không, sân bay dịp Lễ mở ký công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Tăng tần suất tuần tra, giám sát an ninh hàng không bằng camera khu vực công cộng. Ảnh minh hoạ

Theo đó, từ ngày 20/10 đến hết ngày 28/10/2025, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các Cảng hàng không Quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, cũng trong các ngày này, tại các sân bay còn lại; các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động hoạt động bay và các đơn vị có chương trình, quy chế an ninh hàng không sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh hàng không đối với các cảng hàng không, sân bay còn lại như: Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin hệ thống thông tin ngành hàng không dân dụng; tăng tần suất tuần tra, giám sát an ninh hàng không bằng camera khu vực công cộng, kiểm soát đồ vật hành lý không xác nhận được chủ; thường xuyên kiểm tra các thùng rác, khu vực vệ sinh và các nơi khuất.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường tần suất kiểm tra ngẫu nhiên, kiểm soát ra vào khu vực hạn chế; tăng cường việc soi chiếu đối với hành khách, hành lý xách tay, hành lý ký gửi, người không phải hành khách và đồ vật mang theo ra/vào hoạt động tại khu vực hạn chế.

Đồng thời tăng cường thời gian, tần suất kiểm tra, giám sát của hệ thống chỉ huy, quản lý các cấp.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp. Công an cửa khẩu các Cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Phú Quốc; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an các tỉnh, thành phố có sân bay còn lại thông báo nội dung nêu trên đến các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, hãng hàng không nước ngoài hoạt động tại sân bay.

Xã hội

Triệu tập nhóm người đăng thông tin sai về an ninh sân bay Liên Khương

Với hành vi đăng tải video sai sự thật đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương, anh P.Q.V.Q (Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 1 cá nhân và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý thêm 3 trường hợp khác có hành vi đăng tải, chia sẻ video sai sự thật liên quan đến lực lượng an ninh tại Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương.

Cụ thể, anh P.Q.V.Q. (SN 1994, trú tại phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị xử phạt 6,25 triệu đồng vì hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo quy định pháp luật hiện hành.

Xem chi tiết

Xã hội

Đề xuất bỏ quy định cởi giày, thắt lưng khi kiểm tra an ninh sân bay

Việc này giúp tiết kiệm thời gian cho hành khách, nâng chất lượng dịch vụ sân bay tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh vừa đề xuất bỏ các thủ tục kiểm tra an ninh kiểu cũ như cởi giày, tháo thắt lưng tại sân bay. Ông cho rằng những quy trình này không còn phù hợp với điều kiện công nghệ hiện đại, gây tốn kém lớn về thời gian và chi phí cho toàn xã hội.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh rằng việc giữ nguyên các quy trình kiểm tra an ninh thủ công không chỉ làm giảm trải nghiệm của hành khách mà còn gây tổn thất về mặt kinh tế.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiết bị không người lái uy hiếp an ninh sân bay Thọ Xuân

Ngày 13/6 và 14/6, khu vực xung quanh Cảng hàng không Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xuất hiện một số thiết bị bay không người lái, uy hiếp an toàn hàng không. 

Cơ quan quản lý ngành hàng không nhận thấy đây là tình huống diễn ra liên tiếp, có mức độ phức tạp, khó kiểm soát và tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn đối với hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng hàng không (CHK) Thọ Xuân.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu CHK Thọ Xuân khẩn trương tăng cường công tác phối hợp giữa đài kiểm soát không lưu, lực lượng an ninh hàng không (ANHK), quân sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo xử lý tình huống kịp thời ngay khi phát hiện thiết bị bay xâm nhập trái phép tại cảng.

Xem chi tiết

