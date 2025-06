Thiết bị không người lái uy hiếp an ninh sân bay Thọ Xuân

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã đình chỉ công tác cán bộ công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có thái độ không đúng mực đối với du khách.

Tối 19/5, Bộ Công an cho biết, liên quan về việc cán bộ kiểm soát xuất nhập cảnh Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có hành vi xé thẻ lên tàu bay của một du khách, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có thông tin chính thức.