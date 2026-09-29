Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Teuta – nữ hoàng hải tặc khiến La Mã lần đầu vượt biển để tiến vào Balkan

Giữa thế giới Địa Trung Hải cổ đại, có một vị nữ hoàng từng khiến người La Mã phải vượt biển, đưa quân đội đến Balkan để đối đầu.

Thanh Bình (tổng hợp)

Khoảng cuối thế kỷ III trước Công nguyên, Teuta cai trị vương quốc của người Ardiaei ở vùng Illyria, khu vực tương ứng với một phần Albania, Montenegro và các vùng lân cận ngày nay. Bà lên nắm quyền sau cái chết của chồng là vua Agron, với tư cách người nhiếp chính cho người thừa kế còn nhỏ Pinnes. Dưới thời Teuta, vương quốc tiếp tục dựa nhiều vào sức mạnh hải quân và các hoạt động cướp bóc trên vùng biển Adriatic.

Ảnh: guinnessworldrecords

Chính hoạt động này đã đưa Teuta vào cuộc đối đầu trực tiếp với Rome. Theo sử gia Polybius, các thương nhân Italy nhiều lần bị tàu Illyria tấn công, cướp bóc và bắt giữ. Khi những lời phàn nàn ngày càng nhiều, Thượng viện La Mã cử hai sứ giả đến gặp nữ hoàng vào khoảng năm 230 trước Công nguyên.

Cuộc gặp sau đó trở thành một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất về Teuta. Polybius kể rằng nữ hoàng phản ứng giận dữ trước yêu cầu của các sứ giả La Mã. Một trong những sứ giả được cho là đã bị sát hại trên đường trở về. Tuy nhiên, các nguồn cổ đại không hoàn toàn thống nhất về diễn biến này: Appian kể rằng các sứ giả bị bắt và giết bởi những người Illyria trước khi họ kịp đặt chân lên đất liền. Vì vậy, câu chuyện về cuộc đối thoại giữa Teuta và sứ đoàn cần được nhìn nhận thận trọng.

Ảnh: prompthero

Dù nguyên nhân cụ thể ra sao, Rome đã dùng vụ việc làm cái cớ để tiến hành chiến tranh. Năm 229 trước Công nguyên, quân La Mã lần đầu tiên vượt biển Adriatic và tiến vào Illyria. Một lực lượng lớn gồm quân bộ binh, kỵ binh và hạm đội được điều động. Các thành phố và vị trí chiến lược lần lượt rơi vào tay Rome, trong khi đồng minh của Teuta, Demetrius của Pharos, chuyển sang hợp tác với người La Mã.

Teuta cuối cùng phải rút về Rhizon, căn cứ quan trọng của hạm đội Illyria. Đến năm 228 trước Công nguyên, bà chấp nhận một hiệp ước với Rome. Theo Polybius, Teuta phải trả cống, cai trị một lãnh thổ bị thu hẹp và cam kết không đưa quá hai tàu không vũ trang vượt qua Lissus về phía nam.

Ảnh: Pinterest

Thất bại ấy đánh dấu một bước ngoặt lớn. Rome đã mở rộng ảnh hưởng sang phía đông Adriatic và đặt nền móng cho sự can thiệp ngày càng sâu vào vùng Balkan. Dù thất bại trong cuộc đối đầu với La Mã, Teuta vẫn trở thành một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của thế giới Illyria cổ đại.

Điều đáng chú ý là phần lớn hình ảnh về Teuta ngày nay đều được xây dựng từ những nguồn sử học Hy Lạp và La Mã, đặc biệt là Polybius – một sử gia có quan điểm và mục đích riêng khi mô tả người Illyria. Vì thế, phía sau hình tượng “nữ hoàng hải tặc thách thức Rome” vẫn còn một Teuta lịch sử mà chúng ta biết rất ít.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Teuta #Illyria #Chiến tranh La Mã #Hải quân cổ đại #Balkan

Bài liên quan

Kho tri thức

Báu vật khiến các hoàng đế Trung Hoa tranh giành suốt 1.000 năm

Ngọc tỷ truyền quốc từng được xem là vật báu có thể chứng minh một hoàng đế thực sự “nhận mệnh trời”, nhưng số phận của nó lại đầy những khoảng trống bí ẩn.

Trong lịch sử Trung Hoa, ít bảo vật nào được bao phủ bởi nhiều truyền thuyết như Ngọc tỷ truyền quốc. Theo truyền thuyết, nguồn gốc của nó gắn với Hòa Thị Bích, viên ngọc nổi tiếng thời Chiến Quốc từng khiến Tần và Triệu đối đầu. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa năm 221 TCN, một truyền thuyết cho rằng ông cho chế tác ngọc tỷ từ viên ngọc này, khắc tám chữ mang ý nghĩa “nhận mệnh trời, sống lâu dài và thịnh vượng”.

Từ đó, ngọc tỷ không đơn thuần còn là một món đồ quý. Nó trở thành biểu tượng của quyền lực tối cao. Người nắm giữ nó được cho là đang nắm trong tay dấu hiệu của thiên mệnh và sự kế thừa hoàng quyền. Qua các cuộc chuyển giao triều đại, câu chuyện về việc ngọc tỷ rơi vào tay người chiến thắng càng khiến nó mang màu sắc gần như một “vật thiêng” của chính trị Trung Hoa.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn cỗ máy phát hiện động đất gần 1.900 năm trước

Gần 2.000 năm trước, một học giả Trung Hoa đã chế tạo thiết bị phát hiện động đất và mô hình mô phỏng chuyển động của các thiên thể.

Trương Hành (78–139), sống dưới thời Đông Hán, là một trong những học giả đa tài đặc biệt của Trung Hoa cổ đại. Ông không chỉ nghiên cứu thiên văn, toán học mà còn làm thơ, viết văn, chế tạo máy móc và từng giữ chức quan phụ trách những vấn đề thiên văn. UNESCO mô tả ông là một trong những nhà thiên văn lớn của Trung Hoa cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn thi hài Tân Truy và dấu tích rượu hơn 2.000 năm tuổi

Mộ Tân Truy tại Mã Vương Đôi (Hồ Nam, Trung Quốc) gây chấn động khi lưu giữ thi hài nữ gần nguyên vẹn cùng dấu tích rượu cổ hơn 2.000 năm tuổi.

Thi hài nữ đặc biệt trong lòng đất

Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, Mã Vương Đôi nằm tại Hồ Nam (Trung Quốc) là một trong những phát hiện quan trọng giúp giới nghiên cứu hiểu sâu hơn về đời sống xã hội, văn hóa và kỹ thuật mai táng thời Tây Hán. Trong số các phát hiện tại đây, thi hài Tân Truy – phu nhân của hầu tước Đại – đặc biệt gây chú ý bởi tình trạng bảo tồn hiếm thấy sau hơn 2.000 năm.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới