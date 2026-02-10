Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hồ Ngọc Hà táo bạo trong jumpsuit ren xuyên thấu tại sự kiện

Giải trí

Hồ Ngọc Hà táo bạo trong jumpsuit ren xuyên thấu tại sự kiện

Xuất hiện trong một đêm diễn gần đây, Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm khi lựa chọn thiết kế jumpsuit ren dáng dài, tôn trọn vóc dáng khó rời mắt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong lần đi diễn mới nhất, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý với bộ trang phục ren màu đen ôm sát cơ thể.
Trong lần đi diễn mới nhất, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây chú ý với bộ trang phục ren màu đen ôm sát cơ thể.
Chất liệu ren xuyên thấu tinh tế vừa khoe lợi thế hình thể vừa giữ được sự sang trọng cần có trên sân khấu của nữ ca sĩ.
Chất liệu ren xuyên thấu tinh tế vừa khoe lợi thế hình thể vừa giữ được sự sang trọng cần có trên sân khấu của nữ ca sĩ.
Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần cổ khoét sâu, tạo cảm giác táo bạo nhưng vẫn hài hòa với phong cách trình diễn của giọng ca đình đám Vbiz.
Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần cổ khoét sâu, tạo cảm giác táo bạo nhưng vẫn hài hòa với phong cách trình diễn của giọng ca đình đám Vbiz.
Đường cắt may khéo léo giúp tôn lên đường cong chữ S đặc trưng, làm nổi bật vòng eo săn chắc và tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ ca sĩ.
Đường cắt may khéo léo giúp tôn lên đường cong chữ S đặc trưng, làm nổi bật vòng eo săn chắc và tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ ca sĩ.
Khi những hình ảnh này được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân, đông đảo bạn bè và khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng ấn tượng của bà mẹ ba con.
Khi những hình ảnh này được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên trang cá nhân, đông đảo bạn bè và khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vóc dáng ấn tượng của bà mẹ ba con.
Nhiều ý kiến cho rằng, ở tuổi U50, cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng nể, thậm chí ngày càng mặn mà.
Nhiều ý kiến cho rằng, ở tuổi U50, cô vẫn giữ được phong độ nhan sắc đáng nể, thậm chí ngày càng mặn mà.
Xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang ca hát, Hồ Ngọc Hà từ lâu đã được đánh giá cao về gu thời trang.
Xuất thân là người mẫu trước khi chuyển hướng sang ca hát, Hồ Ngọc Hà từ lâu đã được đánh giá cao về gu thời trang.
Mỗi lần xuất hiện, cô đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục, khẳng định dấu ấn cá nhân không trộn lẫn.
Mỗi lần xuất hiện, cô đều cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng trong việc lựa chọn trang phục, khẳng định dấu ấn cá nhân không trộn lẫn.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1985, có ba con Subeo (15 tuổi), Lisa và Leon (6 tuổi). Ca sĩ cho biết duy trì chế độ ăn uống healthy và tập thể dục thường xuyên để giữ dáng.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1985, có ba con Subeo (15 tuổi), Lisa và Leon (6 tuổi). Ca sĩ cho biết duy trì chế độ ăn uống healthy và tập thể dục thường xuyên để giữ dáng.
Cô tập kết hợp các môn gym và yoga mỗi ngày, kể cả khi đi du lịch hay công tác nước ngoài và coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Cô tập kết hợp các môn gym và yoga mỗi ngày, kể cả khi đi du lịch hay công tác nước ngoài và coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hồ Ngọc Hà #Hồ Ngọc Hà thời trang táo bạo #Hồ Ngọc Hà khoe body săn chắc

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT