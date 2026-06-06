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Xã hội

18h hôm nay mở toàn bộ nút giao Long Thành

Từ chiều nay, toàn bộ các nhánh nút giao Long Thành chính thức đưa vào khai thác, hoàn thiện kết nối giữa hai cao tốc lớn, giúp phương tiện di chuyển thuận lợi.

Theo Hoàng Anh/ Vietnamnet

Ngày 6/6, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, dự kiến 18h hôm nay toàn bộ các nhánh thuộc nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai) sẽ chính thức được đưa vào khai thác.

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Toàn cảnh nút giao Long Thành. Ảnh: Hoàng Anh

Đây được xem là bước hoàn thiện quan trọng, giúp kết nối đồng bộ giữa cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi toàn bộ nút giao đi vào vận hành, phương tiện từ TPHCM và các địa phương lân cận có thể di chuyển thuận lợi tất cả các hướng.

Trước đó, nút giao Long Thành mới chỉ khai thác một phần với 2 nhánh chính, hướng biển Vũng Tàu. Việc chưa hoàn chỉnh các hướng kết nối khiến phương tiện phải di chuyển vòng, gây bất tiện và làm gia tăng áp lực cho các tuyến lân cận.

Theo kế hoạch, hàng loạt nhánh còn lại sẽ được đưa vào vận hành trong đợt này, gồm các hướng kết nối trực tiếp giữa 2 tuyến cao tốc theo tất cả các hướng. Đặc biệt, các phương tiện từ Dầu Giây, TPHCM hay Biên Hòa sẽ không còn phải di chuyển vòng qua Quốc lộ 51 mà có thể nhập, tách trực tiếp tại nút giao.

Để đảm bảo an toàn, tại các vị trí có nguy cơ xung đột dòng xe, đặc biệt ở hướng nhập về TPHCM, các đơn vị đã lắp đặt dải phân cách, bổ sung biển báo, sơn vạch hướng dẫn và giới hạn tốc độ tối đa 50km/h.

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#nút giao Long Thành #Đồng Nai #cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây #cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu #cao tốc

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