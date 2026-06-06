Công an Sơn La xác minh hiện tượng lửa tự bốc cháy trên nền bê tông

Tại sân nhà một hộ dân ở bản Ngùa, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, hiện tượng các đốm lửa tự cháy bất ngờ xuất hiện khiến nhiều người tò mò, quan tâm.

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hiện tượng tự cháy xảy ra tại hộ gia đình bà Quàng Thị Tươi và ông Lò Văn Mi ở bản Ngùa, xã Yên Châu.

Lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân các đốm lửa tự cháy. Ảnh: SLTV

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, hiện tượng xuất hiện trên nền bê tông trước cổng nhà, các đốm lửa cao khoảng 5cm, phát sinh khói màu trắng và tàn màu vàng. Nhiệt độ bề mặt nền bê tông có thời điểm đo được lên tới khoảng 150 độ C.

Để phục vụ công tác xác minh, cơ quan chức năng đã phá dỡ một phần nền bê tông, thu thập mẫu vật để giám định.

Qua khảo sát ban đầu, khu vực xảy ra hiện tượng trên thuộc hệ tầng địa chất Yên Châu 2 và không phát hiện khoáng sản.

Lửa tự bốc cháy trên nền bê tông. Ảnh: SLTV

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân có thể xuất phát từ lượng hóa chất còn sót lại trong vật chứa bằng kim loại đã bị oxy hóa theo thời gian.

Khi hóa chất tiếp xúc trực tiếp với không khí đã xảy ra phản ứng sinh nhiệt và phát lửa. Trong quá trình đổ bê tông sân trước nhà, hộ dân sử dụng cát, sỏi lấy từ suối nên có thể đã vô tình lẫn vật chứa hóa chất vào hỗn hợp vật liệu xây dựng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân không phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận.

Trước đó, từ ngày 25/5 đến nay, tại hộ gia đình bà Quàng Thị Tươi, hiện tượng các đốm lửa tự bốc cháy đã xảy ra trên nền sân bê tông trước cổng nhà.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Yên Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với gia đình khoanh vùng khu vực xảy ra hiện tượng, dựng rào chắn, bố trí phương tiện chữa cháy và tuyên truyền, hạn chế người dân tiếp cận nhằm bảo đảm an toàn.

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