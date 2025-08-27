15 loạt đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình trong đêm sơ duyệt

Hòa cùng không khí náo nức của những ngày cuối tháng 8, hàng nghìn người dân đã tập trung tại các tuyến đường trung tâm để theo dõi sơ duyệt lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Từ sáng sớm, những con phố quanh quảng trường Ba Đình đã đông đúc người lớn, trẻ nhỏ, ai nấy đều mang theo quốc kỳ, cờ hoa và nụ cười rạng rỡ.