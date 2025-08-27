15 loạt đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình trong đêm sơ duyệt

Tại đây, người dân còn được tận mắt xem dàn khí tài hùng dũng.
Những hình ảnh gợi nhớ những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc.
20h tối 27/8, 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Đoàn xe cơ giới, xe pháo quân sự di chuyển qua đường Thanh Niên hướng về Quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.
Từ sáng sớm hôm nay 27/8, các tuyến phố xung quanh quảng trường Ba Đình phủ kín người dân chờ xem buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
Hòa cùng không khí náo nức của những ngày cuối tháng 8, hàng nghìn người dân đã tập trung tại các tuyến đường trung tâm để theo dõi sơ duyệt lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Từ sáng sớm, những con phố quanh quảng trường Ba Đình đã đông đúc người lớn, trẻ nhỏ, ai nấy đều mang theo quốc kỳ, cờ hoa và nụ cười rạng rỡ.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, bước chân dứt khoát và hàng ngũ chỉnh tề của các đoàn đại biểu, lực lượng diễu binh tạo nên khí thế trang nghiêm đầy niềm tự hào.
Âm thanh từ động cơ và bánh xích sắt của những cỗ xe thép vang vọng khắp không gian, như hòa nhịp cùng sự háo hức của hàng nghìn người xem sơ duyệt diễu binh.
Trước tình trạng hàng quán trên một số tuyến phố cho thuê ghế "bán chỗ" xem sơ duyệt diễu binh giá 20.000-30.000 đồng/ghế, lực lượng công an đã xử lý, dẹp bỏ.
Hiện trường là một thi thể nữ giới được nhét trong chiếc valy, kẻ thủ ác đã tính toán rất kỹ lưỡng khi tưới xăng và đốt sạch toàn bộ những dấu vết quan trọng.
Những nhà bạt này sẽ giúp người dân có được sự chủ động hơn với điều kiện thời tiết trong thời điểm xem diễu binh, diễu hành.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ẩu đả giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe ở một phòng tập tại Thượng Đình (Hà Nội).
Người dân phát hiện 2 thi thể trôi trên lòng hồ thủy điện Hủa Na xã Thông Thụ (Nghệ An) sau bão số 5.
An ninh tại tuyến phố Tràng Tiền thắt chặt trước khi diễn ra buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Cả quảng trường Ba Đình bừng lên sức sống, vừa long trọng vừa phấn khởi, sẵn sàng cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành quan trọng của Thủ đô.
Từ tối 26/8 tại ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, rất nhiều người dân đã dựng lều, che ô ngồi giữ chỗ để xem sơ duyệt diễu binh A80, mặc trời đang mưa lớn.
West Dale James (SN 1996), quốc tịch Mỹ - nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (Đà Nẵng) tối ngày 26/8 vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các nền tảng mạng xã hội và doanh nghiệp game tại Việt Nam đồng loạt triển khai chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng”.
Mỗi khoảnh khắc của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành đều khơi dậy niềm tự hào sâu sắc, khiến hàng vạn trái tim người Việt Nam hân hoan.
Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ xưởng gỗ ở phường Hòa Khánh (TP Đà Nẵng), khói đen bốc cao ngùn ngụt khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
Sau khi gây án, nhóm đối tượng trốn khỏi hiện trường, giấu hai xe máy vào lòng cống thoát nước và mang súng đến giấu tại nhà một người dân trong thôn.
Không thấy cháu N.Q.B. đâu, gia đình đi tìm thì tá hoả phát hiện cháu đã tử vong dưới hố nước ở phía sau nhà.
Sau khi đột nhập nhà dân, 2 đối tượng khiêng két sắt ra cánh đồng rồi dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.
Chiều 27/8, hàng vạn người dân ở Hà Nội nô nức chào đón đoàn khí tài diễu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người.
Để phục vụ sự kiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội có phương án phân luồng giao thông.
Cả Quảng trường Ba Đình như hòa chung một nhịp thở, vừa trang nghiêm vừa bừng sáng tinh thần đoàn kết và sức mạnh dân tộc.
Đông đảo người dân có mặt tại ngã tư An Dương - Thanh Niên (Hà Nội) chờ xem các khối xe đi qua trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8.
Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô trong buổi sơ duyệt diễu binh.
Bão số 5 đi qua khiến hàng loạt bệnh viện lớn ở Nghệ An bị thiệt hại nặng nề, nhiều nơi bị tốc mái, hư hỏng trần, đổ tường, gãy cây xanh và hỏng thiết bị.
Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan Công an gọi điện đe dọa, nhằm thao túng tâm lý nạn nhân, sau đó gọi điện thông báo gia đình để lừa đảo.
Đang dùng máy múc khai thác cát trái phép tại thôn Hưng Lộc (xã Quảng Trạch), Võ Thái Sơn đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Lực lượng chức năng đã triệt phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 1,3 kg ma túy heroine và ma túy đá.