Xã hội

15 loạt đại bác khai hỏa tại Mỹ Đình trong đêm sơ duyệt

20h tối 27/8, 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa tại Sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Thiên Trang - Mai Loan
1-9982.jpg
Tối 27/8, không gian Thủ đô vang rền trong tiếng pháo lệnh từ 15 khẩu đại bác tại Sân vận động Mỹ Đình.
2-311.jpg
Đây là màn khai hỏa đặc biệt, đồng bộ chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và Cách mạng Tháng Tám.
3-7329.jpg
Trong ánh sáng rực rỡ của trời đêm, từng loạt pháo vang vọng như lời khẳng định ý chí kiên cường, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy khí thế hào hùng hướng về ngày lễ trọng đại.
z6930543721944-527d36f74a7d3914dc177c3966839866.jpg
Trước đó, tối 19/8, dàn pháo lễ được các phương tiện chuyên dụng vận chuyển từ Lữ đoàn pháo binh 45 về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, sau gần 1,5 tiếng hành quân.
b.jpg
Người dân chờ đợi để xem bắn đại bác.
c.jpg
Mỗi khẩu lựu 105 mm có ba pháo thủ trực tiếp vận hành, trong đó pháo thủ số 1 giật cò điểm hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn.
5-5179.jpg
Người dân xếp hàng từ sớm để xem bắn đại bác.
6.jpg
Những em bé cũng được bố mẹ cho đi theo.
4-7871.jpg
Các tình nguyên viên cũng tích cực hỗ trợ Nhân Dân.
7-2523.jpg
Với nhiều người dân, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến màn đại bác đồng loạt khai hỏa.
8-6614.jpg

Tại đây, người dân còn được tận mắt xem dàn khí tài hùng dũng.

9-4101.jpg

Những hình ảnh gợi nhớ những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc.

Khán đài rợp cờ đỏ sao vàng, Nhân Dân đứng chật kín, vỗ tay reo hò khi mỗi loạt pháo ngân vang trong đêm.
Chị Linh đến từ Bắc Ninh cho hay, đây chị cùng gia đình cũng đã xem hai buổi Tổng hợp luyện, nhưng hai lần trước xem trên phố chật chội, đông đúc, chen chúc. Lần này, buổi sơ duyệt đến Sân vận động Mỹ Đình thoáng hơn rất nhiều. “Rất tự hào và phấn khởi, tự hào khi được tận mắt nhìn thấy các khẩu pháo hoành tráng. Cảm thấy yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu A80”, chị Linh chia sẻ.
Em Hoàng Anh, đến từ Hà Nội cho hay, em đến xếp hàng từ lúc 3 giờ chiều, rất buồn ngủ. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy pháo liền tỉnh ngủ ngay, em rất thích.
