Hà Nội

Các đoàn diễu binh, diễu hành rừng rực khí thế tiến vào Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Các đoàn diễu binh, diễu hành rừng rực khí thế tiến vào Quảng trường Ba Đình

Trong tiếng nhạc rộn ràng, bước chân dứt khoát và hàng ngũ chỉnh tề của các đoàn đại biểu, lực lượng diễu binh tạo nên khí thế trang nghiêm đầy niềm tự hào.

Thiên Anh
Chiều 27/8, các đoàn diễu binh, diễu hành đã tiến về Quảng trường Ba Đình tham gia buổi sơ duyệt trong khí thế đầy rạo rực, hân hoan.
Trong tiếng nhạc rộn ràng, bước chân dứt khoát và hàng ngũ chỉnh tề của các đoàn đại biểu tạo nên khí thế hào hùng, trang nghiêm và đầy niềm tự hào.
Đặc biệt, sự xuất hiện của đoàn đại biểu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với sắc khăn quàng đỏ tươi thắm, gương mặt rạng rỡ đã góp phần tiếp thêm sức sống trẻ trung, tươi mới cho quảng trường lịch sử.
Bên cạnh đó, đoàn đại biểu của cộng đồng các dân tộc anh em với những bộ trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu cũng thể hiện sinh động tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tất cả hòa quyện trong một bức tranh rộn rã và thiêng liêng, khẳng định sức mạnh thống nhất, niềm tự hào và khát vọng vươn lên của đất nước trong giờ phút trọng đại.
Chương trình sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành. Nội dung diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội, quân đội nước ngoài, Công an; hệ thống vũ khí, khí tài của Quân đội, các khối xe đặc chủng của Công an.
6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Một số hình ảnh khác do Báo Tri thức &amp; Cuộc sống ghi nhận.
Thiên Anh
