Người dân háo hức theo dõi sơ duyệt lễ diễu binh 2/9

Hòa cùng không khí náo nức của những ngày cuối tháng 8, hàng nghìn người dân đã tập trung tại các tuyến đường trung tâm để theo dõi sơ duyệt lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Từ sáng sớm, những con phố quanh quảng trường Ba Đình đã đông đúc người lớn, trẻ nhỏ, ai nấy đều mang theo quốc kỳ, cờ hoa và nụ cười rạng rỡ.

Từ sáng sớm, những con phố quanh quảng trường Ba Đình đã đông đúc người dân đi xem sơ duyệt diễu binh.

Không khí tại các điểm xem sơ duyệt rộn rã tiếng cười nói xen lẫn những tràng vỗ tay tán thưởng. Nhiều người chia sẻ cảm giác tự hào xen lẫn hồi hộp, đặc biệt khi lần đầu được chứng kiến cảnh tượng các đơn vị bộ đội, cảnh sát, và đoàn xe quân sự diễu hành.

“Nhìn thấy các chiến sĩ nghiêm trang diễu hành, tôi cảm thấy trái tim mình lắng đọng, vừa xúc động vừa tự hào về đất nước,” chị Thanh Hương - một người dân Hà Nội, bày tỏ.

Chị Thanh Hương (Hà Nội) có mặt từ sớm để theo dõi lễ sơ duyệt diễu binh.

Trẻ em cũng không giấu được sự hứng khởi. Nhiều em háo hức theo dõi máy bay, xe tăng và đội hình xe quân sự luyện tập, mắt tròn xoe và liên tục chỉ trỏ. Bố mẹ bên cạnh thì vừa chụp ảnh, vừa giải thích cho con về ý nghĩa của ngày Quốc khánh, tạo nên những khoảnh khắc vừa vui vừa ý nghĩa.

Bên cạnh niềm vui, người dân cũng tỏ ra kiên nhẫn, tuân thủ các hướng dẫn an ninh, nhường lối đi cho lực lượng tham gia sơ duyệt. “Dù phải đứng lâu dưới nắng, tôi vẫn thấy đáng giá. Đây là cơ hội hiếm có để thấy toàn bộ sự chuẩn bị công phu của lễ duyệt binh,” ông Hùng, một khán giả trung niên, chia sẻ.

Điều đặc biệt, nhiều người không chỉ đến xem mà còn ghi lại từng khoảnh khắc, từ đội hình binh sĩ, cờ hoa rực rỡ đến đoàn xe kỹ thuật hiện đại, thể hiện niềm tự hào về sức mạnh và kỷ luật của quân đội Việt Nam. Một số bạn trẻ còn livestream, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với bạn bè xa nhà, tạo nên một cộng đồng “người hâm mộ” lễ duyệt binh trực tuyến.

Một số hình ảnh về không khí háo hức trong ngày xem sơ duyệt diễu binh 2/9: