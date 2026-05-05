Đau dữ dội mông đùi khi đi lại do thoát vị đĩa đệm cột sống

Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi lấy nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cho bệnh nhân lớn tuổi, giúp cải thiện rõ rệt các triệu chứng chèn ép thần kinh và phục hồi khả năng vận động trong sinh hoạt hằng ngày.

Bệnh nhân H.V.M. (63 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, TP Cần Thơ) đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu trong tình trạng đau vùng mông, đùi hai bên kéo dài.

Nhân thoát vị đĩa đệm trên phim chụp - Ảnh BVCC

Được biết, người bệnh chỉ cần di chuyển khoảng 10 mét đã phải ngồi nghỉ do cơn đau dữ dội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt thường ngày. Trước đó, bệnh nhân đã sử dụng thuốc điều trị nhưng không ghi nhận kết quả cải thiện.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thoái hóa cột sống thắt lưng đa tầng, thoát vị đĩa đệm nhiều tầng, nặng nhất tại tầng L4-L5 gây hẹp ống sống nặng.

Sau khi thăm khám kỹ dựa trên lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan, ê-kíp điều trị lựa chọn phẫu thuật nội soi cột sống nhằm giảm xâm lấn, hạn chế rủi ro và rút ngắn thời gian hồi phục. Sau khi được tư vấn đầy đủ về hướng điều trị, bệnh nhân đồng ý và nhập viện để tiến hành can thiệp chuyên sâu.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật của Bệnh viện Thanh Vũ đã tiến hành nội soi làm rộng ống sống, lấy nhân thoát vị dưới gây mê nội khí quản. Thông qua hai vết mổ rất nhỏ, dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi độ phân giải cao kết hợp C-arm định vị giúp ê-kíp quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, xác định chính xác tầng đĩa đệm tổn thương.

Từ đó, các bác sĩ tiến hành mở rộng ống sống giải ép, lấy bỏ phần nhân đĩa đệm thoát vị, tạo điều kiện cho dây thần kinh phục hồi chức năng.

Ngày đầu sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể tự ngồi dậy đi lại được trong phòng bệnh, tình trạng đau nhức được cải thiện rõ. Sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định và được xuất viện trong niềm vui, sự an tâm của gia đình.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKI Ngô Quang Điền, Khoa Ngoại, Liên chuyên khoa - Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khuyến cáo: Thoát vị đĩa đệm cột sống là bệnh lý thường gặp, có thể tiến triển âm thầm, phần lớn đáp ứng tốt với điều trị nội khoa nhưng vẫn có những trường hợp nặng cần can thiệp ngoại khoa để tránh để lại di chứng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng kéo dài, đau tê lan xuống chân, hạn chế vận động hoặc đau tăng khi di chuyển. Khi có biểu hiện bất thường, cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

