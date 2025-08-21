Hà Nội

Xã hội

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân sử dụng ma tuý

Công an TP HCM đã hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng 29 người khác liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán ma túy.

Theo Phạm Dũng/ Người Lao Động

Ngày 21/8, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Trung Hiếu (SN 1989, ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (SN 1981, anh trai Chi Dân), Võ Thị Kim Tuyến (SN 1987).

Ngoài ra, Công an TP HCM còn đề nghị truy tố 29 người khác về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Chi Dân cùng tang vật
Ca sĩ Chi Dân cùng tang vật

Kết luận điều tra thể hiện, tối 6/11/2024, các trinh sát bất ngờ kiểm tra một khách sạn trên địa bàn huyện Bình Chánh (cũ) thì phát hiện trong phòng của Tuyến có một lượng ma tuý khoảng 238 gram.

Từ lời khai của Tuyến, Công an TP HCM phát hiện nhiều người khác sử dụng ma tuý mua từ Tuyến. Những người sử dụng ma tuý bị bắt quả tang tại một phòng trọ trên địa bàn quận Tân Bình (cũ) trong đó có anh em ca sĩ Chi Dân.

Ca sĩ Chi Dân tại Công an TP HCM
Ca sĩ Chi Dân tại Công an TP HCM

Tại cơ quan công an, ca sĩ Chi Dân khai rằng được một người bạn rủ nhậu nên anh em nam ca sĩ sang phòng của bạn để nhậu. Tại đây, ca sĩ Chi Dân rủ cả nhóm sử dụng ma tuý.

Một người trong nhóm đã đặt mua ma tuý tổng hợp và 3 viên thuốc lắc. Sau khi nhận ma tuý, ca sĩ Chi Dân và cả nhóm cùng sử dụng.

Ngoài ra, ca sĩ Chi Dân còn rủ cả nhóm sử dụng ma tuý dạng nước (nước vui) nên Nguyễn Trung Tín đặt mua 2 gói nước vui với giá 7 triệu đồng và Chi Dân trả tiền.

Nhận nước vui, ca sĩ Chi Dân vào bếp lấy nồi pha nước vui chung với nước tăng lực và nước lọc rồi cùng cả nhóm dùng muỗng múc uống.

Đến 9h sáng hôm sau, "cuộc vui" mới tàn.

Trong vụ án này, anh em ca sĩ Chi Dân phải chịu trách nhiệm cho hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; riêng Võ Thị Kim Tuyến bị truy cứu trách nhiệm cho hành vi mua bán trái phép 1,6 kg ma tuý.

nld.com.vn
