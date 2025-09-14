YouTube thêm chức năng lồng tiếng đa ngôn ngữ

Tính năng thuyết minh đa ngôn ngữ của YouTube đang được triển khai tới hàng triệu nhà sáng tạo, giúp họ tiếp cận được lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn.

Tính năng lồng tiếng đa ngôn ngữ của YouTube dành cho video được triển khai cho tất cả người sáng tạo

YouTube vừa công bố tính năng âm thanh đa ngôn ngữ đã chính thức ra mắt sau hai năm thử nghiệm. Giờ đây, hàng triệu YouTuber có thể thêm phần lồng tiếng vào video của mình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp họ tiếp cận lượng khán giả toàn cầu rộng lớn hơn.

Âm thanh trên YouTube sẽ được AI chuyển thành nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Việc triển khai dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Tính năng này ban đầu được ra mắt dưới dạng thử nghiệm vào năm 2023, dành cho một số lượng hạn chế các nhà sáng tạo nội dung, bao gồm MrBeast, Mark Rober và đầu bếp Jamie Oliver.

Các nhà sáng tạo nội dung đã phải làm việc với các dịch vụ lồng tiếng của bên thứ ba cho đến khi YouTube giới thiệu một công cụ lồng tiếng tự động hỗ trợ AI, tận dụng công nghệ Gemini của Google để mô phỏng giọng điệu và cảm xúc của người sáng tạo.

Trong các thử nghiệm ban đầu về tính năng này mà YouTube triển khai cùng với một nhóm nhỏ các nhà sáng tạo, tính năng này đã được sử dụng trên hơn 3.500 video được tải lên bằng hơn 40 ngôn ngữ.

Kể từ khi ra mắt, YouTube báo cáo rằng một số người thử nghiệm đã thấy thành công với tính năng này. Trung bình, những người tải lên bản âm thanh đa ngôn ngữ có hơn 25% thời lượng xem đến từ lượt xem bằng ngôn ngữ không phải ngôn ngữ chính của video. Ví dụ, kênh của Jamie Oliver đã tăng gấp ba lượt xem sau khi sử dụng bản âm thanh đa ngôn ngữ.

Ngoài ra, công ty đã thử nghiệm hình thu nhỏ đa ngôn ngữ với một nhóm nhà sáng tạo nội dung được chọn lọc. Kể từ tháng 6, các nhà sáng tạo đã có thể tùy chỉnh hình thu nhỏ để hiển thị văn bản bằng các ngôn ngữ khác, đáp ứng nhu cầu của khán giả quốc tế. Hình thu nhỏ được bản địa hóa được thiết kế để bao gồm văn bản phù hợp với ngôn ngữ ưa thích của người xem.

Ban đầu, tính năng này sẽ chỉ được hỗ trợ trên các video dài của YouTube, nhưng nền tảng này cũng đề cập tới việc sẽ sớm thử nghiệm tính năng này trên Shorts.

AI của Google sẽ diễn đạt cả sắc thái từ ngôn ngữ gốc giúp cảm nhận người xem được chân thật.

Trong một cuộc phỏng vấn với Creator Insider của YouTube, Donaldson đã giải thích lý do tại sao tính năng này lại hữu ích, đồng thời lưu ý rằng việc tải lên các bản âm thanh đa ngôn ngữ sẽ dễ dàng hơn là quản lý và duy trì một số kênh tiếng nước ngoài riêng biệt.

Chỉ việc đăng tải nội dung lên 1 kênh duy nhất sẽ thuận tiện hơn nhiều so với việc bạn phải tạo ra 12 thumbnails khác nhau hay trả lời bình luận ở 12 kênh khác nhau. Và trên hết nó đơn giản hơn rất nhiều cho người hâm mộ. Cho dù bạn đang ở Mexico, Ấn Độ... thì đều có thể trải nghiệm nội dung trên cùng một video thông qua sự hỗ trợ của các phiên bản lồng tiếng, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hiện nay, những nhà sáng tạo đủ điều kiện có thể truy cập vào tính năng này sẽ nhận được thông báo kèm theo lời mời trải nghiệm thử. Sau khi có quyền truy cập, họ sẽ có thể sử dụng tùy chọn mới trong Creator Studio.

Thế nhưng, YouTube từ chối chia sẻ cách xác định nhà sáng tạo nào đủ điều kiện hoặc bao nhiêu người sẽ được mời trong lần giới thiệu tính năng này. Họ chỉ đề cập rằng con số trải nghiệm sẽ là hàng nghìn. Chúng ta cũng chưa thể nắm được chính xác thời gian mà tính năng này áp dụng cho tất cả các nhà sáng tạo, chỉ có thể chờ đợi thêm những công bố mới nhất từ YouTube mà thôi.

Còn đối với người dùng, bạn chỉ cần nhấp vào chế độ cài đặt của video để xem có những bản âm thanh nào rồi bắt đầu chọn xem bằng một ngôn ngữ khác. Vì YouTube muốn mang đến trải nghiệm mượt mà cho người xem, nên theo mặc định, nội dung cũng sẽ sử dụng ngôn ngữ phù hợp với thứ tiếng mà người dùng ưu tiên. Ngoài ra, người dùng sẽ có thể tìm nội dung có nhiều bản ngôn ngữ nhờ bản dịch tiêu đề và nội dung mô tả của video.