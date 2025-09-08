Amazon ra mắt AI giúp bạn tìm món hàng 'ưng mắt' trên cửa hàng

Amazon Lens Live, cho phép bạn dí camera vào vật dụng ưng ý ngoài đời để tìm sản phẩm đó trên trang thương mại điện tử của họ.

Amazon đang tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm mua sắm được hỗ trợ bởi AI với việc ra mắt Lens Live. Đây là một bản nâng cấp mới được hỗ trợ bởi AI cho tính năng mua sắm Amazon Lens.

Lens Live cho phép người tiêu dùng khám phá các sản phẩm mới thông qua tìm kiếm trực quan, tương tự như các đối thủ cạnh tranh như Google Lens và Pinterest Lens.

Nguồn ảnh: Amazon

Nhà bán lẻ này cũng cho biết công cụ này sẽ tích hợp với trợ lý mua sắm AI của Amazon, Rufus, để cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm.

Lens Live sẽ không thay thế công cụ tìm kiếm trực quan hiện có của Amazon, Amazon Lens, cho phép bạn chụp ảnh, tải lên hình ảnh hoặc quét mã vạch để khám phá sản phẩm.

Thay vào đó, nó mang đến một tính năng thời gian thực cho Amazon Lens, cho phép bạn hướng điện thoại vào những thứ bạn đang nhìn thấy ngoài đời thực để xem các sản phẩm phù hợp trong một vòng tròn có thể vuốt ở cuối màn hình.

Việc bổ sung này là một trong nhiều cách Amazon tận dụng AI để hỗ trợ người mua sắm trực tuyến. Trong khoảng một năm qua, công ty cũng đã triển khai các tính năng khác như trợ lý AI Rufus, hướng dẫn mua sắm hỗ trợ AI, đánh giá sản phẩm được tăng cường AI, công cụ AI để tìm quần áo vừa vặn, tóm tắt sản phẩm bằng âm thanh AI, lời nhắc mua sắm được cá nhân hóa, cũng như các công cụ dành cho nhà bán hàng.

Khi "ưng mắt" một món đồ, chị em không cần phải hỏi "cái này mua ở đâu thế?"

Lens Live cũng tận dụng các hoạt động mà khách hàng đang thực hiện: so sánh giá khi mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ ngoài đời thực để xem liệu Amazon có ưu đãi tốt hơn cho cùng một mặt hàng hoặc mặt hàng tương tự hay không.

Khi sử dụng tính năng Lens Live mới, khách hàng có thể chạm vào bất kỳ mục nào trong chế độ xem camera để kích hoạt tính năng lấy nét vào sản phẩm đó.

Nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp, họ có thể thêm vào giỏ hàng bằng cách chạm vào biểu tượng dấu cộng (+) hoặc chạm vào biểu tượng trái tim để lưu vào danh sách mong muốn.

Tính năng này được hỗ trợ bởi dịch vụ Amazon SageMaker, cho phép triển khai các mô hình học máy ở quy mô lớn. Nó chạy trên Amazon OpenSearch do AWS quản lý.

Ngoài ra, trợ lý mua sắm Rufus của Amazon được hỗ trợ bởi AI cũng có sẵn trong trải nghiệm mới, cho phép khách hàng xem tóm tắt sản phẩm do AI tạo ra và các câu hỏi gợi ý hoặc lời nhắc hội thoại mà họ có thể hỏi để tìm hiểu thêm về sản phẩm.

Theo Amazon, điều này cho phép người mua hàng nghiên cứu nhanh sản phẩm và xem thông tin chi tiết về sản phẩm trước khi mua hàng.

Tính năng Lens Live đầu tiên được ra mắt trên ứng dụng Amazon Shopping trên iOS, ban đầu dành cho "hàng chục triệu" người mua sắm tại Hoa Kỳ trước khi triển khai cho những người khác tại Hoa Kỳ. Công ty không cho biết liệu tính năng này có mở rộng sang các thị trường toàn cầu khác hay không.