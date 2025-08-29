Hà Nội

YouTube bí mật dùng AI chỉnh video Shorts gây lo ngại

Số hóa

YouTube thừa nhận dùng máy học để chỉnh sửa Shorts mà không báo trước, khiến nhiều nhà sáng tạo lo sợ AI đang làm xói mòn niềm tin khán giả.

Thiên Trang (TH)
YouTube vừa xác nhận đang thử nghiệm công nghệ máy học để khử mờ, giảm nhiễu và tăng độ rõ trên một số video Shorts. (Ảnh minh họa: Serenity Strull/ Getty Images)
Điều gây tranh cãi là nền tảng thực hiện điều này mà không thông báo hay xin phép các nhà sáng tạo nội dung.
Rick Beato, YouTuber hơn 5 triệu người theo dõi, phát hiện gương mặt và làn da của mình bị chỉnh sửa bất thường.
Tay guitar Rhett Shull cũng phản ánh gương mặt bị làm sắc nét quá mức, trông giả tạo và lập tức cảnh báo trên kênh riêng.
Trên Reddit, người dùng cho biết đã thấy làn da mịn bất thường và chi tiết méo hình từ tháng 6 năm nay.
Đáp lại, YouTube khẳng định chỉ dùng “máy học truyền thống”, không phải AI tạo sinh hay công nghệ upscale.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng cách giải thích này chỉ làm nhẹ đi bản chất của việc AI can thiệp vào nội dung.
Giáo sư Samuel Wooley cảnh báo niềm tin công chúng có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu nền tảng tiếp tục chỉnh sửa trong im lặng.
#YouTube #AI chỉnh sửa #Shorts #máy học #nội dung số #đạo đức công nghệ

