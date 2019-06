Vợ bầu ban lệnh giới nghiêm, “cấm vận” chồng triệt để chỉ vì sợ... sinh non

Từ khi mang thai, “chuyện ấy” của vợ chồng chị Nhung bắt đầu thưa dần và gặp trục trặc, có khi cả tháng chỉ diễn ra 2-3 lần. Nguyên nhân là bởi trong khi anh xã chị Nhung vẫn có những cảm xúc mãnh liệt và nhiều lần đòi hỏi vợ "chuyện ấy" thì bà bầu này cứ lảng tránh chồng, thoái thác những lần “yêu”.

Theo chị Nhung chia sẻ, dù bác sĩ không khuyến cáo vợ chồng chị phải kiêng cữ trong thai kỳ. Thế nhưng bản năng làm mẹ khiến chị lo lắng vợ chồng “yêu” có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng khiến chị bị sẩy thai. Do đó, chị luôn tìm cách động viên anh xã thông cảm, "nhịn yêu" một thời gian rồi sẽ bù đắp. Chỉ khi chồng quá bứt rứt chị Nhung mới chịu chiều anh.

Khi người vợ này bước vào tuần 33 của thai kỳ, chị Nhung gắt gao thực hiện lệnh "cấm vận" - Ảnh minh họa.

Thậm chí chồng chị cũng cho rằng, anh đọc sách báo và tham khảo ý kiến bác sĩ thì đều thấy không ảnh hưởng đến chuyện đó. Song bà bầu mang thai lần đầu này vẫn không thấy yên tâm. Chị Nhung vẫn khiên cưỡng “chiều chồng” và rất băn khoăn không biết những tuần sắp tới có nên tiếp tục duy trì sinh hoạt vợ chồng như thế này hay không?



“Mình lo lắng thật sự vì nghe nói quan hệ ở những tuần cuối thai kỳ rất dễ gây sinh non hoặc chảy máu vùng kín. Vì thế có lẽ cứ cấm tiệt chuyện ấy đến sau sinh để an toàn nhất cho em bé trong bụng khỏi phải cẩn tắc vô áy náy. Song anh xã mình cứ chê vợ thiếu hiểu biết trong chuyện này. Mình sợ anh đi ra ngoài tòm tem vì thiếu thống nhất trong "chuyện ấy", chị Nhung khổ sở kể.

Chia sẻ về chuyện vợ chồng có nên quan hệ vào tháng cuối thai kỳ hoặc “yêu” giai đoạn này có nguy cơ gây sinh non, bác sĩ Bùi Hồng Minh - Phó chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội nhận định rằng: Nhiều bà bầu, y tá hay thậm chí cả một số bác sĩ cho rằng quan hệ tình dục tháng cuối thai kỳ có thể khiến chuyển dạ sớm hơn, em bé dễ bị sinh non. Bởi họ nghĩ, các hoocmon có trong tinh dịch và các cơn co thắt khi đạt cực khoái kích thích cổ tử cung có liên quan tới nhau.

Nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ, các hoocmon có trong tinh dịch và các cơn co thắt tử cung không có liên quan nhiều đến nhau. Việc quan hệ tình dục trong tháng cuối thai kỳ cũng không hề gây sinh non, sảy thai, chảy máu vùng kín… Rất nhiều trường hợp các chị em vẫn có quan hệ tình dục trong tuần cuối cùng của thai kỳ còn khiến chuyển dạ muộn hơn vài ngày so với những người không quan hệ tình dục giai đoạn này.

Bởi thế, nếu như các phụ nữ mang bầu đang trong một thai kỳ khỏe mạnh và không có biến chứng nào thì ngay cả khi gần ngày dự sinh, vợ chồng vẫn có thể gần gũi nhau. Chỉ cần, bạn chú ý "yêu" nhẹ nhàng, không quan hệ tình dục quá mạnh bạo hoặc “yêu” trong tư thế quan hệ nguy hiểm, thô bạo và cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cho bà bầu.

Khi mang bầu sắp sinh có nên tiến hành "chuyện ấy" hay không xem ra tùy thuộc lớn ở sức khỏe, tình cảm của 2 vợ chồng - Ảnh minh họa

Ngoài ra các bà vợ bầu cũng nên nhớ, thời gian có bầu là thời điểm bản thân cũng có nhu cầu tình dục cao, nếu phải "nhịn" suốt 9 tháng thì sẽ vô cùng khó chịu. Tương tự cũng như người chồng, bị vợ khước từ "yêu" trong thời gian nàng càng khiến chàng nguội lạnh, chán nản.



Vì thế khi mang bầu sắp sinh có nên tiến hành "chuyện ấy" hay không xem ra tùy thuộc lớn ở sức khỏe, tình cảm và cách "yêu" của hai vợ chồng. Từ đó quyết định nên điều chỉnh “chuyện ấy” cho phù hợp hơn với giai đoạn nhạy cảm hoặc không nhất thiết phải kiêng hẳn "chuyện ấy" khi mang thai.

Riêng những vợ chồng có tiền sử sảy thai, có dấu hiệu song thai, rau tiền đạo bán trung tâm, có tiền sử sinh non, vỡ ối sớm thì phải hạn chế “chuyện ấy” để giảm thiểu nguy cơ sảy thai, sinh non.

Một điều nữa các bà vợ cũng nên biết, không nên quá lo lắng cho sức khỏe thai nhi khi vợ chồng "yêu" trong giai đoạn này vì em bé không bị ảnh hưởng nhiều như bạn nghĩ. Thông thường các cơ dày quanh thành bụng, ở cổ tử cung, các cơ trong dạ con và túi nước ối sẽ bảo vệ thai nhi tránh được viêm nhiễm và những tác động từ bên ngoài. Tuy nhiên, để bảo vệ toàn vẹn sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi, việc kiêng cữ trong giai đoạn thai kỳ cũng là điều cần thiết và dễ hiểu.