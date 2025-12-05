Xuyên Mộc: Thiên Ân “một mình một chợ” trúng gói thầu xây lắp tiền tỷ

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu hơn 3,3 tỷ đồng tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc (TP HCM), Công ty Thiên Ân tiếp tục nối dài chuỗi trúng thầu ấn tượng trong năm 2025 với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "khiêm tốn".

Gói thầu xây dựng tại xã Bưng Riềng vừa tìm được đơn vị thi công là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xây dựng Thiên Ân. Đáng chú ý, đây là thương vụ mà nhà thầu này tham dự trong thế "độc diễn" và trúng thầu sát giá.

Kịch bản "một mình một ngựa"

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, ông Nguyễn Hữu Lâu - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc đã ký Quyết định số 152/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng và thiết bị". Gói thầu này thuộc dự án "Cải tạo sân nền, xây dựng hàng rào mềm và lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao khuôn viên TTVH-TT&HTCĐ xã Bưng Riềng", sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện.

Quyết định số 152/QĐ_BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng và thiết bị". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xây dựng Thiên Ân (gọi tắt là Công ty Thiên Ân) với giá trúng thầu là 3.318.383.535 đồng. So với giá gói thầu được phê duyệt là 3.341.344.987 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt mức rất thấp, chỉ khoảng hơn 22 triệu đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (hoàn thành ngày 24/06/2025) cho thấy, Công ty Thiên Ân là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá.

Cụ thể, tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 143/BC-TP ngày 08/9/2025 do Tổ chuyên gia của Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc (bên mời thầu) lập, Công ty Thiên Ân được đánh giá "Đạt" ở tất cả các nội dung: Tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Tại phần kết luận, Tổ chuyên gia nêu rõ: "Do chỉ có một nhà thầu là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xây dựng Thiên Ân vượt quá bước đánh giá về kỹ thuật nên không xếp hạng nhà thầu". Việc một gói thầu xây lắp trị giá hơn 3,3 tỷ đồng nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham dự phần nào phản ánh mức độ cạnh tranh chưa cao tại dự án này.

Năng lực của Công ty Thiên Ân và dấu ấn năm 2025

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xây dựng Thiên Ân có mã số doanh nghiệp 3502426245, được thành lập và hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất, địa chỉ trụ sở sau sáp nhập của doanh nghiệp này nằm tại số 154 Đường 27/4, Xã Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Nhân.

Doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh đa ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng như: Xây dựng nhà để ở, xây dựng công trình đường bộ, công trình điện, cấp thoát nước....

Năm 2025 ghi nhận sự hoạt động sôi nổi của Công ty Thiên Ân trên thị trường xây lắp công. Theo dữ liệu thống kê đấu thầu, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, nhà thầu này đã tham gia 7 gói thầu và trúng tới 6 gói, chỉ trượt duy nhất 1 gói. Tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 85% là con số mơ ước của nhiều nhà thầu xây dựng.

Đáng chú ý, các gói thầu mà Công ty Thiên Ân trúng thường tập trung tại một số chủ đầu tư và bên mời thầu quen thuộc. Cụ thể, doanh nghiệp này có mối quan hệ tham gia đấu thầu mật thiết với Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc. Dữ liệu cho thấy Thiên Ân đã tham gia 6 gói thầu do Thiện Phúc mời thầu và trúng 4 gói. Bên cạnh đó, với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Lê Phan, Thiên Ân tham gia 7 gói và trúng 3 gói.

Ngoài gói thầu tại xã Bưng Riềng vừa được phê duyệt, trong năm 2025, Thiên Ân cũng trúng nhiều gói thầu khác tại khu vực này. Điển hình như gói thầu "Duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng, dặm vá thường xuyên các tuyến đường giao thông" trúng thầu vào tháng 4/2025 với giá hơn 4,3 tỷ đồng ; hay gói "Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" trúng thầu độc lập vào tháng 10/2024 (liên quan dữ liệu lịch sử gần) với giá gần 2,5 tỷ đồng.

Cần nâng cao tính cạnh tranh

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc các gói thầu đầu tư công liên tục xuất hiện tình trạng chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá (tiết kiệm thấp) như trường hợp tại Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc là vấn đề cần được lưu tâm. Mặc dù quy trình lựa chọn nhà thầu có thể tuân thủ đúng các bước theo quy định pháp luật, nhưng sự thiếu vắng tính cạnh tranh thực tế có thể dẫn đến việc ngân sách nhà nước chưa được sử dụng ở mức hiệu quả tối ưu.

Trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, việc rà soát công tác lập hồ sơ mời thầu để đảm bảo không cài cắm các tiêu chí hạn chế nhà thầu, cũng như thu hút đông đảo đơn vị tham gia đấu thầu là yêu cầu cấp thiết đối với các chủ đầu tư.

Hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại Xây dựng Thiên Ân và hiệu quả thực hiện các dự án sau trúng thầu sẽ tiếp tục được phản ánh trong các bài viết tiếp theo.