Cần Thơ: Cạnh tranh "tam mã" tại gói thầu thiết bị giáo dục, nhà thầu nào đang chiếm ưu thế về giá?

Gói thầu thiết bị hơn 3 tỷ đồng tại Trường Tiểu học Trinh Phú 1 (giai đoạn 2) vừa hoàn tất mở thầu với sự tham gia của 3 doanh nghiệp. Diễn biến biên bản mở thầu cho thấy cuộc cạnh tranh gay gắt về giá giữa các nhà thầu đến từ TP HCM và Hà Nội.

Gói thầu mua sắm thiết bị trị giá hơn 3 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Kế Sách làm chủ đầu tư vừa hoàn tất mở thầu. Ghi nhận từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, cuộc đua đang diễn ra giữa 3 nhà thầu với mức giá dự thầu bám đuổi sát nút.

Thực hiện Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500250987, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Kế Sách (Cần Thơ) đã tiến hành tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho Gói thầu số 13: Mua sắm thiết bị. Đây là gói thầu thuộc dự án "Trường Tiểu học Trinh Phú 1 (giai đoạn 2), huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng".

Theo thông báo mời thầu số IB2500458987-00, gói thầu có giá dự toán được phê duyệt là 3.019.272.000 đồng (hơn 3 tỷ đồng), sử dụng loại hợp đồng trọn gói với thời gian thực hiện 45 ngày. Gói thầu được mở thầu vào lúc 07:23 ngày 16/11/2025.

Diễn biến biên bản mở thầu: Lộ diện 3 đối thủ

Dữ liệu từ biên bản mở thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) ghi nhận 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) hợp lệ. Danh sách bao gồm: Công ty TNHH Nam Chi, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti.

Đáng chú ý, cả 3 nhà thầu đều thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị 45.000.000 đồng, hiệu lực 120 ngày, đúng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Phân tích chi tiết về giá dự thầu (sau giảm giá) cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược bỏ giá của các đơn vị tham gia:

Đứng đầu về lợi thế giá thấp là Công ty TNHH Nam Chi (Mã số doanh nghiệp: 0309861822; Địa chỉ tại TP HCM). Nhà thầu này chào giá 2.892.565.000 đồng. So với giá dự toán gói thầu (3.019.272.000 đồng), mức giá của Công ty TNHH Nam Chi thấp hơn khoảng 126,7 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách khoảng 4,2%.

Vị trí thứ hai thuộc về nhà thầu đến từ Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình (Mã số doanh nghiệp: 0104746480). Đơn vị này đưa ra mức giá dự thầu là 2.973.412.000 đồng, thấp hơn giá dự toán khoảng 45,8 triệu đồng.

Có mức giá dự thầu cao nhất trong 3 đơn vị tham gia là Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti (Mã số doanh nghiệp: 0302637412; Địa chỉ tại TP HCM). Nhà thầu này chào giá 3.012.697.000 đồng. Đáng chú ý, mức giá này thấp hơn giá dự toán gói thầu (3.019.272.000 đồng) một khoảng rất nhỏ, chỉ khoảng 6,5 triệu đồng.

Nếu chỉ xét thuần túy trên phương diện giá (đối với gói thầu cung cấp hàng hóa thông dụng), Công ty TNHH Nam Chi đang nắm giữ lợi thế lớn nhất để được xem xét xếp hạng 1. Tuy nhiên, giá cả không phải là tiêu chí duy nhất. Trong bối cảnh quy định pháp luật năm 2025, năng lực kỹ thuật và tính hợp lệ của hàng hóa (xuất xứ, thông số kỹ thuật) đóng vai trò then chốt trong việc xác định đơn vị trúng thầu.

Bức tranh năng lực và dấu hỏi về tính cạnh tranh

Việc cả 3 nhà thầu cùng tham gia một gói thầu quy mô không quá lớn tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Kế Sách cho thấy sự quan tâm của các doanh nghiệp đối với thị trường mua sắm công tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty TNHH Nam Chi và Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti đều là những doanh nghiệp có trụ sở tại TP HCM, nơi có thị trường thiết bị giáo dục sôi động. Trong khi đó, sự xuất hiện của Công ty Cổ phần Thiết bị Thiên Bình, một doanh nghiệp từ Hà Nội tạo nên tính đa dạng về địa lý cho cuộc cạnh tranh này.

Tuy nhiên, giới quan sát đấu thầu cũng lưu ý rằng, trong năm 2025, các quy định về đánh giá E-HSDT ngày càng thắt chặt việc kiểm soát chất lượng hàng hóa. Đối với các gói thầu mua sắm thiết bị trường học, các tiêu chí về tiêu chuẩn kỹ thuật, chế độ bảo hành và khả năng cung ứng đúng tiến độ (45 ngày) thường là "bài toán khó" khiến nhiều nhà thầu dù có giá thấp nhưng vẫn có thể bị loại nếu không đáp ứng được yêu cầu của Bên mời thầu.

Đặc biệt, tỷ lệ tiết kiệm 4,2% của nhà thầu có giá thấp nhất (Công ty TNHH Nam Chi) là một con số tương đối an toàn, không quá thấp để dẫn đến nghi ngại về bán phá giá, nhưng đủ tốt để cạnh tranh so với các đối thủ còn lại. Ngược lại, mức giảm giá "nhỏ giọt" của Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong chiến lược giá của đơn vị này tại gói thầu số 13.

Góc nhìn chuyên gia: Cần minh bạch trong khâu đánh giá

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Tại các gói thầu mua sắm hàng hóa, việc xuất hiện nhiều nhà thầu tham dự là tín hiệu tích cực của tính cạnh tranh. Tuy nhiên, Bên mời thầu cần đặc biệt lưu ý khâu đánh giá kỹ thuật. Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2025 (như Nghị định 214/2025/NĐ-CP) yêu cầu rất cao về trách nhiệm giải trình. Việc lựa chọn nhà thầu không chỉ căn cứ vào giá thấp nhất mà phải đảm bảo hàng hóa chào thầu đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật, tránh tình trạng 'bỏ giá thấp, giao hàng kém chất lượng' ảnh hưởng đến công tác giáo dục."

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhấn mạnh: "Theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu (Luật số 90/2025/QH15) và Thông tư 79/2025/TT-BTC, quy trình đánh giá E-HSDT phải đảm bảo tuyệt đối sự công bằng. Mọi tiêu chí đánh giá phải được công khai, minh bạch trong E-HSMT. Nếu Chủ đầu tư hoặc Bên mời thầu đưa ra các tiêu chí cài cắm nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc ưu ái cho một đơn vị cụ thể, sẽ đối diện với các chế tài xử phạt rất nặng. Việc Công ty TNHH Nam Chi đang có giá thấp nhất là một lợi thế, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm ở sự tuân thủ kỹ thuật và năng lực thực tế được chứng minh trong hồ sơ dự thầu."

Hiện tại, gói thầu đang trong quá trình đánh giá E-HSDT. Dư luận và cộng đồng nhà thầu đang chờ đợi kết quả phê duyệt lựa chọn nhà thầu từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Kế Sách, với kỳ vọng đơn vị được chọn sẽ là đơn vị thực sự có năng lực, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho ngân sách nhà nước và đảm bảo chất lượng thiết bị cho Trường Tiểu học Trinh Phú 1.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu này.