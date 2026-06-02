[GALLERY] Không khí tiệc độc thân của Xuân Nghi bên hội bạn thân

DJ Mie, Gil Lê, Xoài Non, Ngọc Thanh Tâm, Châu Tuyết Vân và nhiều bạn bè góp mặt trong buổi tiệc đặc biệt của Xuân Nghi.
Thương hiệu Hongqi đã đưa mẫu sedan đầu bảng của mình là Guoya tới Nga, nơi xe có giá bán gần như gấp đôi so với ở thị trường Trung Quốc.
Hyundai Motor America vừa công bố mở rộng sản phẩm Tucson Hybrid 2026 cho các phiên bản dẫn động cầu trước, giúp giá khởi điểm của xe chỉ còn 32.550 USD.
Huawei vừa công bố “Định luật Tao”, hướng đi mới cho ngành bán dẫn khi Định luật Moore dần chạm giới hạn, mở ra cuộc cạnh tranh công nghệ hoàn toàn khác.
Hãng Royal Enfield mới đây đã chính thức ra mắt mẫu môtô Bullet 650 2026 tại thị trường Ấn Độ. Xe có giá bán từ 365.000 rupee (khoảng 101 triệu đồng).
Mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2026 vừa được bổ sung hàng loạt gói phụ kiện chính hãng từ Modellista và GR Parts, nhằm tăng khả năng cá nhân hóa cho khách hàng.
Du lịch công nghệ tại Trung Quốc bùng nổ khi giới đầu tư, doanh nhân và kỹ sư quốc tế đổ xô khám phá AI, robot và xe điện tiên tiến.
Nhiều ý kiến cho rằng Google đang mải chiều lòng người dùng iPhone, trong khi những bất cập tồn tại nhiều năm trên Android vẫn chưa được giải quyết triệt để.
Tốc độ tiến công của Quân đội Nga vào thành phố Kostiantynivka đang diễn ra rất chậm, có thể một Pokrovsk tiếp tục tái diễn ở Kostiantynivka.
Volkswagen ID. Unyx 07 2026 kết hợp nền tảng MEB, các linh kiện điện tử XPeng và thiết kế thân xe dạng hatchback rộng rãi dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ nỗ lực để đạt được mục tiêu và cẩn thận khi cho người khác vay mượn số tiền lớn.
Chương trình cá nhân hóa cao cấp Bugatti Sur Mesure vừa ra mắt siêu phẩm độc bản mang tên W16 Mistral 'Le Retour du Jeune Prince' (Sự trở lại của Hoàng tử bé).
007 First Light đang tạo cơn sốt toàn cầu không chỉ nhờ gameplay đỉnh cao mà còn bởi Bond Girl mới Theresa Lorca đầy quyến rũ và bí ẩn.
Zeus là một loại tên lửa chống tăng nhẹ, được phóng từ khung vác vai và cho phép thay đổi đầu đạn mà không cần dụng cụ hỗ trợ.
Chỉ từ vài chục nghìn đồng, pin sạc AA và AAA có thể thay thế hàng trăm viên pin dùng một lần, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
Amazon hủy bảng xếp hạng AI sau khi phát hiện nhân viên tạo việc vô nghĩa, nuôi bot ảo để đối phó KPI, khiến chi phí vận hành tăng vọt.
Cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn, Nio ES9 chạy điện có giá rẻ hơn và sở hữu hệ thống âm thanh 47 loa và ghế ngồi "cơ trưởng".
Hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao X-Fire được người Pháp đặt kỳ vọng sẽ là vũ khí giúp châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào Himars của Mỹ.
Một trong những mẫu xe "hàng thửa" dành riêng cho giới lãnh đạo cấp cao của Liên Xô, đó chính là ZIL-4104 của nhà sản xuất Nga Zavod Imeni Likhachyova (ZIL).
Email vẫn là công cụ giao tiếp quan trọng trong công việc. Áp dụng những thói quen sử dụng email khoa học sẽ giúp nâng cao hiệu suất và bảo mật.
Được chế tác thông qua bộ phận Unico Pagani, không gian nội thất của chiếc siêu xe Roadster S Zonda Cervino sở hữu diện mạo ấn tượng không kém gì ngoại thất.