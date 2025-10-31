Hà Nội

Xã hội

Xử phạt phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi tham gia giao thông

Các đối tượng không đội mũ bảo hiểm; che lấp biển số; “bốc đầu” xe; không có gương chiếu hậu; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có đăng ký xe...

Gia Đạt

Ngày 31/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên (từ 16 đến 18 tuổi) điều khiển xe mô tô không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng và “bốc đầu” xe gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bức xúc trong dư luận.

capture-1129.png
Hình ảnh nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" gây nguy hiểm, thể hiện coi thường pháp luật.

Ngay sau đó, Đội CSGT đường bộ số 4 nhanh chóng xác minh, làm rõ nhóm đối tượng gồm: N.Đ.C (SN 2008); T.H.H (SN 2009); N.V.Đ (SN 2008); T.V.A.K (SN 2010) cùng trú tại tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng này đã có nhiều hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm; che lấp biển số; “bốc đầu” xe; không có gương chiếu hậu; điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có đăng ký xe.

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp nêu trên với tổng số tiền hơn 11 triệu đồng, tịch thu 2 phương tiện; xử phạt chủ phương tiện là chị T.T.C (SN 1992), mẹ của T.V.A.K về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông với số tiền là 9 triệu đồng.

Một trường hợp khác, thông tin từ Công an TP Hà Nội, ngày 29/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện hành vi “bốc đầu” (đi bằng một bánh) trên đường Xuân Tảo, TP. Hà Nội. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau khi nắm được thông tin, Trưởng phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương vào cuộc xác minh.

572759925-1257932109710980-1987160385152417812-n.jpg
Hình ảnh cắt từ clip.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định được phương tiện và danh tính người điều khiển xe máy trong clip là L.Q.L (sinh năm 2009, trú tại phường Tây Hồ, TP. Hà Nội). Tối cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 đã mời L.Q.L và chủ phương tiện - đồng thời là bố của L đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, L khai nhận sáng 29/10 đã mượn xe mô tô biển kiểm soát 29AD-176.xx của bố để đi học, sau đó không đội mũ bảo hiểm và thực hiện hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh trên đường Xuân Tảo.

571266246-1257932123044312-7461668366439200404-n.jpg
Người bố bị xử phạt 9 triệu đồng do giao xe cho con không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” với mức phạt 9 triệu đồng. Đối với L.Q.L, do thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi, cơ quan Công an đã tạm giữ phương tiện và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
