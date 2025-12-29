Hải Phòng triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm không khí

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị 18 về triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị ban hành nhằm cải thiện, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo mục tiêu phát triển thành phố cảng xanh - văn minh - hiện đại.

Thời gian gần đây, diễn biến chất lượng môi trường không khí trên địa bàn thành phố có xu hướng chuyển biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân, đặc biệt là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh lý nền về hô hấp và tim mạch). Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thời điểm đã chạm mức “Xấu” và “Rất xấu”. Đặc biệt, trong tháng 11 và đầu tháng 12/2025, tần suất xuất hiện các ngày có chất lượng không khí ở mức “Kém” và “Xấu” có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân được xác định do khí thải từ hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp, xây dựng và hoạt động đốt mở (rác thải, phụ phẩm nông nghiệp); các hoạt động dân sinh, kết hợp với các yếu tố khí tượng, thời tiết bất lợi mang tính liên vùng (gió yếu, hanh khô, nghịch nhiệt), làm giảm khả năng khuếch tán, khiến chất ô nhiễm, đặc biệt là bụi mịn (PM2.5) tích tụ ở tầng thấp.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi chỉ số AQI để kịp thời thông tin, cảnh báo cho các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai biện pháp ứng phó. Khẩn trương rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tập trung vào các nhóm có nguồn phát thải lớn, các làng nghề có công đoạn đốt và tái chế. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm. Triển khai ngay các giải pháp phân luồng giao thông, giảm thiểu ùn tắc; yêu cầu Chủ đầu tư các công trình xây dựng thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp bảo vệ môi trường bắt buộc. Khi chỉ số AQI rất xấu trở lên, chỉ đạo tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phát sinh bụi lớn (phá dỡ, đào đắp quy mô lớn, vận chuyển vật liệu rời khối lượng lớn) tại khu vực trường học, bệnh viện, khu dân cư tập trung; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất ban ngày và đầu giờ sáng.

Sở Công Thương chủ trì kiểm soát phát thải tại các cụm công nghiệp. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra trong phạm vi các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng - kho bãi thuộc thẩm quyền quản lý; không để phát sinh “điểm nóng” bụi kéo dài trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Công an thành phố chủ trì mở đợt cao điểm kiểm tra xe chở vật liệu rơi vãi, phương tiện quá hạn kiểm định hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Phối hợp UBND cấp xã tăng cường tuần tra, xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp trái phép, đặc biệt là vào ban đêm.

Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng và các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải chủ động phối hợp với UBND cấp xã thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, trong đó tăng cường tần suất thực hiện các hạng mục quét đường, hút bụi, rửa đường, phun sương dập bụi nhằm giảm nồng độ bụi đường tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Sở Y tế ban hành các khuyến cáo sức khỏe phù hợp với ngưỡng AQI, hướng dẫn người dân phòng tránh phơi nhiễm bụi mịn. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "xấu" trở lên; tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian học tập của học sinh khi có cảnh báo ô nhiễm không khí nghiêm trọng…

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về kiểm soát nguồn thải trên địa bàn quản lý; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, đốt chất thải gây ô nhiễm môi trường mà không kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo không trung thực.