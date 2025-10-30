Xử phạt nhóm thanh niên đi xe máy đầu trần trên cầu Vĩnh Tuy

Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy.

Nhóm thanh niên điều khiển xe máy ‘đầu trần’, dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy.

Trước đó, người dân đã ghi hình, phản ánh đến số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT – Bộ Công an, về việc nhóm thanh niên điều khiển 4 xe mô tô trên cầu Vĩnh Tuy (hướng từ Long Biên vào trung tâm Hà Nội), dàn hàng ngang chiếm hết phần đường xe chạy, không đội mũ bảo hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 khẩn trương xác minh, xác định phương tiện và danh tính nhóm thanh niên theo phản ánh.

Chiều 29/10, Đội CSGT đường bộ số 5 đã mời 8 nam thanh niên liên quan (độ tuổi từ 16 đến 18) đến trụ sở đơn vị để làm việc, có sự chứng kiến của phụ huynh. Quá trình làm việc, các thanh, thiếu niên này đều đã thừa nhận hành vi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, đi xe dàn hàng ngang gây cản trở giao thông, không có giấy phép lái xe. Cơ quan Công an cũng làm rõ hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện của các chủ phương tiện.

Nhóm thanh niên trong clip được mời đến cơ quan công an làm việc dưới sự chứng kiến của phụ huynh.

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau do có hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xử lý chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; đồng thời đã tạm giữ giấy tờ, phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Ngoài việc xử lý hành chính, Đội CSGT đường bộ số 5 đã phối hợp với Nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các thanh niên cùng phụ huynh cam kết không tái phạm.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển đều vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm cả người trực tiếp vi phạm và người giao xe, nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

