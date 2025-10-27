Hà Nội

Xã hội

Xử phạt tài xế để xe bồn làm đổ bê tông tươi xuống đường ở Hà Nội

Anh L thừa nhận hành vi điều khiển xe chở bê tông không che chắn, để rơi vãi xuống đường. Nam tài xế đã bị cơ quan chức năng xử phạt, tạm giữ bằng lái.

Gia Đạt

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa xác minh, xử lý tài xế xe bồn làm rơi vãi nước bê tông xuống đường theo phản ánh của người dân. Trước đó, khoảng 10h40 ngày 21/10/2025, người dân khi tham gia giao thông trên đường Võ Văn Kiệt (Hà Nội) phát hiện một xe bồn trộn bê tông tươi làm chảy nước và bê tông xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

img-20251027-132147-1761546129163.jpg
Hình ảnh xe vi phạm.

Người dân sau đó đã ghi hình và gửi thông tin tới Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Hà Nội khẩn trương xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 29C-984.xx là anh L.V.L (SN 1988, quê ở Nghệ An).

Tại cơ quan công an, anh L thừa nhận hành vi điều khiển xe chở bê tông không che chắn, để rơi vãi xuống đường. Căn cứ tài liệu xác minh, Đội CSGT đường bộ số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L về hành vi “Điều khiển xe chở hàng hóa để rơi vãi xuống đường” và tạm giữ Giấy phép lái xe để xử lý theo quy định.

img-20251027-132200-1761546142196.jpg
Tài xế bị xử phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng. Lực lượng CSGT khuyến cáo, khi vận chuyển hàng hóa bằng xe ôtô, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm các quy định; hàng hóa phải được xếp đặt gọn gàng, chằng buộc chắc chắn; vật liệu rời phải che chắn cẩn thận, không để rơi vãi ra đường, nhằm bảo đảm an toàn giao thông, giữ vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

>>> Xem thêm video: Xe khách va chạm ô tô đầu kéo, 6 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
