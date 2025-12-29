10 dấu ấn giáo dục Việt Nam năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025.

1. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo

Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết tiếp tục khẳng định quan điểm giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đồng thời là Nghị quyết đầu tiên của Đảng khẳng định giáo dục và đào tạo là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc, là động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW. Ảnh: MOET.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư, bồi đắp, nâng cao “nguyên khí quốc gia”, là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển.

2. Miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông

Ngoài Nghị quyết số 71-NQ/TW, Bộ Chính trị đã thống nhất đưa ra nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược về giáo dục và đào tạo. Đó là quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông công lập trên phạm vi cả nước; thống nhất chủ trương xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035; thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026.

Cô và trò Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội). Ảnh: Mai Loan.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và ý kiến của một số cơ quan liên quan, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có kết luận, thống nhất chủ trương tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học, trung học cơ sở (tùy theo điều kiện từng địa phương); Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới.

Những chủ trương này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với giáo dục và đào tạo, là cơ sở chính trị quan trọng để Quốc hội, Chính phủ ban hành theo thẩm quyền hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật để thể chế hóa và triển khai thực hiện.

3. Thông qua Luật Nhà giáo

Năm 2025 được coi là một năm đột phá về xây dựng thể chế giáo dục với 99 văn bản luật, nghị quyết, nghị định, thông tư được ban hành, trình ban hành cho thấy nỗ lực và quyết tâm lớn của Bộ GDĐT.

Lần đầu tiên trong một năm 4 dự án Luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Nhà giáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo. Ảnh: Hồ Long.

4. Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, mở ra vận hội mới

Ngày 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GD&ĐT lần thứ I, nhiệm kì 2025 - 2030 được tổ chức.

Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra những định hướng chiến lược để ngành Giáo dục và đào tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kì 2025 - 2030.

5. Lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có

Lễ kỉ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục được tổ chức cùng với Lễ khai giảng năm học mới vào sáng 5/9 là một sự kiện đặc biệt chưa từng có khi có sự tham dự của đông đủ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố; của khoảng 26 triệu học sinh, sinh viên và 1,6 triệu thầy cô giáo.

Lễ Khai giảng đặc biệt tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội). Ảnh: Mai Loan.

Trước đó, từ ngày 28/8, trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, Bộ GD&ĐT tổ chức Triển lãm “80 năm Giáo dục phát triển đất nước”.

Năm 2025, Đại hội thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2020-2025) được tổ chức cùng với Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôn vinh hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

6. Bộ GD&ĐT sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Năm 2025, thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Bộ GD&ĐT đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT gồm 18 đơn vị, giảm 1 Tổng cục thành Cục; giảm 6 Vụ. Bộ GD&ĐT cũng đã hoàn thành việc tiếp nhận chức năng quản lí nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; sắp xếp cơ quan Thanh tra thuộc Bộ về Thanh tra Chính phủ.

7. Hoàn thành chu trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Năm 2025 đánh dấu việc hoàn thành một chu trình triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trọn vẹn từ lớp 1 đến lớp 12, đạt được nhiều kết quả cả chiều rộng và chiều sâu, đáp ứng mục tiêu đổi mới toàn diện ở bậc học phổ thông.

Thí sinh rạng rỡ bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mai Loan.

Kì thi tốt nghiệ THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời vẫn phải bảo đảm công tác thi cho học sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay với trên 1,1 triệu thí sinh đăng kí dự thi, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024.

8. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục được phát huy và đạt nhiều kết quả đáng tự hào

Trong năm 2025, Việt Nam có 7 đoàn với 37 lượt học sinh tham dự các kì thi Olympic quốc tế và khu vực. Kết quả, toàn bộ thí sinh đều đoạt giải, gồm 13 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng - tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với năm 2024 và cao nhất trong nhiều năm qua.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương vàng (HCV) trong một Kì thi Olympic Hóa học Quốc tế. Ảnh: MOET.

Trong lần đầu tiên “xuất quân”, tất cả 8 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế 2025 đều đoạt giải, gồm 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 1 Bằng khen, đưa Việt Nam xếp thứ 4/60 nước tham dự.

Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên đoàn Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Hội thi Khoa học Kĩ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kì với 2 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Tư và 4 giải Đặc biệt từ các nhà tài trợ. Đây là thành tích cao nhất kể từ khi Việt Nam bắt đầu tham dự ISEF vào năm 2013.

9. Giáo dục đại học có sự bứt phá

Năm 2025, giáo dục đại học ghi nhận bước bứt phá rõ nét khi lần đầu tiên có đến 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng THE Impact Rankings. Tuyển sinh các ngành STEM tăng mạnh, với số thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 tăng 10,5%.

Tỉ lệ giảng viên là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đạt trên 35%, cùng với các chỉ số về công bố khoa học, phát triển công nghệ gia tăng trong hệ thống đại học kéo theo số lượng công bố khoa học quốc tế tăng vượt trội.

10. Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Năm 2025, hoạt động chuyển đổi số của ngành Giáo dục tiếp tục ghi nhiều dấu ấn quan trọng. Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục đã cơ bản hoàn thiện với 24,55 triệu hồ sơ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống đăng kí thi và tuyển sinh trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được hoàn thiện ở mức độ “toàn trình”, cho phép 100% thí sinh đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng hoàn toàn trực tuyến.

Năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT triển khai đại trà học bạ số toàn quốc ở tất cả các bậc học và văn bằng số từ cấp THPT đến sau đại học, đồng thời tiến hành số hóa dữ liệu đối với các văn bằng đã được cấp trước đây.

Bộ GD&ĐT đã xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025 phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045”.