Hai xe máy đâm trực diện ở Bắc Ninh, 3 người chết

Chiếc xe máy chở theo 2 người trong quá trình vượt ô tô trên Quốc lộ 37 đã đi sang làn ngược lại và đâm vào xe máy khác.

Ngày 29/12, lãnh đạo UBND xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào gần 22h ngày 28/12, chiếc xe máy chở theo 2 người trong lúc vượt ô tô trên Quốc lộ 37 đã đi sang làn ngược lại và đâm vào xe máy khác.

Cú tông trực diện khiến một người chết tại chỗ, 2 người đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hiệp Hòa, nhưng cũng tử vong sau đó.

Tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường để phân luồng điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

