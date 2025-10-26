Xử phạt tài xế dùng khẩu trang che biển số xe máy ở Hà Nội

Anh M khai nhận, do lo ngại bị phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông, anh M đã dùng khẩu trang che kín phần biển số của xe.

Ngày 26/10, Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 25/10, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội nhưng dùng khẩu trang che kín phần biển số sau. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận vì thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém và tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông.

CSGT làm việc với thanh niên điều khiển xe vi phạm.

Ngay khi video được đăng tải, Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an và Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định người điều khiển phương tiện là anh N.Q.M. (sinh năm 2005, trú tại xã Tây Phương, thành phố Hà Nội).

Tường trình với cơ quan công an, anh M khai nhận tối 24/10/2025 có điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29V5-697.xx lưu thông trên phố Xã Đàn. Do lo ngại bị phát hiện, xử phạt vi phạm giao thông, anh M đã dùng khẩu trang che kín phần biển số của xe.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh M về hành vi “điều khiển xe gắn biển số bị che lấp”. Theo quy định hiện hành, hành vi này bị xử phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc cố tình che, làm mờ hoặc thay đổi biển kiểm soát phương tiện là hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý, giám sát, xử lý vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

