Israel - Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

An An (Theo THX)

Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/5, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

"Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggott cho biết trên mạng xã hội X.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, Lebanon, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Israel và Lebanon sẽ nối lại các cuộc đàm phán chính trị tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6, trong khi các đại diện quân sự của hai bên dự kiến tiến hành các cuộc thảo luận an ninh tại Lầu Năm Góc vào ngày 29/5, ông Piggott cho biết thêm.

Hai nước đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 tại Washington, Mỹ, vào ngày 14 và 15/5. Ông Piggott đánh giá cuộc thảo luận là "rất hiệu quả".

Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại miền Nam Lebanon vẫn tiếp diễn. Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại miền Nam Lebanon vào ngày 15/5, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon.

Lực lượng Hezbollah cho biết đã tấn công các máy bay không người lái, binh sĩ, xe quân sự và một xe tăng Merkava của Israel tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon.

Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel trong khoảng thời gian từ ngày 2/3 đến 15/5 đã khiến 2.951 người thiệt mạng và 8.988 người khác bị thương.

Israel - Lebanon bắt đầu vòng đàm phán mới tại Mỹ

Israel và Lebanon bắt đầu vòng đàm phán trực tiếp thứ ba tại Washington, Mỹ. Giới chức Lebanon hy vọng cuộc thảo luận này sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn mới.

AP đưa tin, vòng đàm phán trực tiếp thứ ba giữa Israel và Lebanon đã bắt đầu tại Washington hôm 14/5, chỉ vài ngày trước khi thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực. Thỏa thuận này đã giúp giảm bớt nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon.

Giới chức Lebanon hy vọng cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày sẽ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới, đồng thời mở đường giải quyết hàng loạt vấn đề, bao gồm việc Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon và giải giáp Hezbollah.

Bất chấp ngừng bắn, Israel tấn công Lebanon khiến nhiều người thiệt mạng

Quân đội Israel đã thực hiện một số cuộc không kích vào miền nam Lebanon, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

AP đưa tin, Quân đội Israel tấn công vào miền nam Lebanon hôm 1/5, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng trong khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố họ đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào miền bắc Israel khiến 2 binh sĩ bị thương.

Bà Em Ali Khodor, 75 tuổi, đứng trước một tòa nhà bị phá hủy do cuộc không kích của Israel vài tuần trước, sau khi bà trở về nhà tại thành phố cảng Tyre phía nam Lebanon, ngày 30/4/2026. Ảnh: AP/Hussein Malla.
Diễn biến tiếp theo khi Israel - Lebanon gia hạn ngừng bắn thêm 3 tuần

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm 3 tuần.

Theo Tổng thống Trump, Israel và Lebanon đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng vào ngày 23/4, AP đưa tin.

