Israel - Lebanon gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày

Theo thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/5, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.

"Lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16/4 sẽ được kéo dài thêm 45 ngày để tạo điều kiện cho các tiến triển tiếp theo", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Piggott cho biết trên mạng xã hội X.

Một tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Dahiyeh, Lebanon, ngày 6/5/2026. Ảnh: AP/Bilal Hussein.

Israel và Lebanon sẽ nối lại các cuộc đàm phán chính trị tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 2-3/6, trong khi các đại diện quân sự của hai bên dự kiến tiến hành các cuộc thảo luận an ninh tại Lầu Năm Góc vào ngày 29/5, ông Piggott cho biết thêm.

Hai nước đã tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ 3 tại Washington, Mỹ, vào ngày 14 và 15/5. Ông Piggott đánh giá cuộc thảo luận là "rất hiệu quả".

Tuy nhiên, bất chấp lệnh ngừng bắn, các cuộc đụng độ giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại miền Nam Lebanon vẫn tiếp diễn. Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương tại miền Nam Lebanon vào ngày 15/5, theo Cơ quan Thông tấn Quốc gia Lebanon.

Lực lượng Hezbollah cho biết đã tấn công các máy bay không người lái, binh sĩ, xe quân sự và một xe tăng Merkava của Israel tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon.

Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Y tế Công cộng Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel trong khoảng thời gian từ ngày 2/3 đến 15/5 đã khiến 2.951 người thiệt mạng và 8.988 người khác bị thương.

