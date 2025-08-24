Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm vợ cũ trên mạng

Theo hồ sơ vụ việc, trong các ngày 3, 4, 5 và 6/7, do mâu thuẫn trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook “Ph.Ph.” (của bạn gái ông H.) để đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh, kèm theo bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T.H.T. (SN 1988, vợ cũ của ông H., cư trú tại phường Bình Long) cùng người thân trong gia đình bà T.

Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) làm việc cùng ông H.

Làm việc với cơ quan Công an, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, cam kết không tái phạm. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an phường Bình Long đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông H. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Bình Long khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai trái, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng.