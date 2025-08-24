Hà Nội

Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm vợ cũ trên mạng

Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông H.T.H. về hành vi “Cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân”.

Theo hồ sơ vụ việc, trong các ngày 3, 4, 5 và 6/7, do mâu thuẫn trong quá trình giải quyết tranh chấp quyền nuôi con, ông H. đã sử dụng tài khoản Facebook “Ph.Ph.” (của bạn gái ông H.) để đăng tải nhiều thông tin, hình ảnh, kèm theo bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T.H.T. (SN 1988, vợ cũ của ông H., cư trú tại phường Bình Long) cùng người thân trong gia đình bà T.

1-4618.jpg
Công an phường Bình Long (tỉnh Đồng Nai) làm việc cùng ông H.

Làm việc với cơ quan Công an, ông H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, cam kết không tái phạm. Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP), Công an phường Bình Long đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông H. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Bình Long khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật khi tham gia hoạt động trên không gian mạng. Việc lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin sai trái, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng.

Xử phạt người phụ nữ xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Bà L.T.L. sử dụng mạng xã hội (Facebook) đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác nên bị cơ quan Công an xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 24/8, thông tin từ Công an phường Trần Phú (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà L.T.L. (SN 1978, trú tại TDP Hạ, phường Trần Phú) về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook cá nhân đăng tải hình ảnh, nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông N.Đ.H.

Tại cơ quan công an, bà L. thừa nhận hành vi sai phạm, nội dung đăng tải trên Facebook là không có căn cứ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Xử phạt đối tượng xúc phạm lực lượng Công an ở Quảng Trị

Thấy một bài viết kèm hình ảnh lực lượng CSGT đang xử lý vụ tai nạn giao thông, L.N.T đã vào bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Ngày 15/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tài khoản Facebook “Lưu Thanhh” đăng các bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Sau đó, chủ tài khoản Facebook đã khóa bảo vệ trang cá nhân, các bài viết, bình luận, hình ảnh nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng.

Đăng tin xúc phạm trưởng bản, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Phát tán video trực tiếp xúc phạm đến uy tín danh dự, nhân phẩm của một trưởng bản, người đàn ông ở xã Tương Dương (Nghệ An) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 13/8, thông tin từ Công an xã Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.V. Ph. về hành vi đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an xã phát hiện một tài khoản mạng xã hội facebook có tên “Ph. L. Kh.” phát tán video trực tiếp xúc phạm đến uy tín danh dự, nhân phẩm của một Trưởng bản. Video này đã thu hút hàng trăm lượt like, bình luận và chia sẻ.

