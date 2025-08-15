Xử phạt đối tượng xúc phạm lực lượng Công an ở Quảng Trị

Thấy một bài viết kèm hình ảnh lực lượng CSGT đang xử lý vụ tai nạn giao thông, L.N.T đã vào bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng CSGT.

Ngày 15/8, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện tài khoản Facebook “Lưu Thanhh” đăng các bình luận có nội dung xúc phạm lực lượng Công an nhân dân. Sau đó, chủ tài khoản Facebook đã khóa bảo vệ trang cá nhân, các bài viết, bình luận, hình ảnh nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng.

L.N.T tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản Facebook trên là L.N.T (SN 2005, ở xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Làm việc với lực lượng chức năng, L.N.T khai nhận, ngày 21/6/2025, khi sử dụng mạng xã hội Facebook, T. thấy một bài viết đăng kèm hình ảnh chụp lực lượng Cảnh sát giao thông đang xử lý 1 vụ tai nạn giao thông, thì vào bình luận với nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Sau khi làm rõ hành vi vi phạm, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.N.T số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

