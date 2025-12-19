Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với cơ sở sơ chế cà phê tại Sơn La

Cơ quan chức năng vừa xử phạt hơn 400 triệu đồng và đình chỉ 4 tháng hoạt động đối với cơ sở sơ chế cà phê tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La.

Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lò Văn Thanh với số tiền 418,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động sơ chế cà phê của cơ sở tại bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La trong thời gian 4 tháng 15 ngày.

Nước thải của cơ sở chế biến cà phê của ông Thanh thải ra môi trường. Ảnh CASL

Trước đó vào ngày 12/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Mung, Công an xã Chiềng Mung làm nhiệm vụ đã phát hiện cơ sở sơ chế cà phê của Lò Văn Thanh có hành vi xả nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê ra môi trường. Tổ công tác đã phối hợp cùng Trung tâm nước và quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiến hành đo đạc lưu lượng nước thải, lấy mẫu nước thải để giám định. Đồng thời lập biên bản và yêu cầu ông Lò Văn Thanh dừng ngay hoạt động xả nước thải ra môi trường.

Cơ quan Công an và chính quyền địa phương thông qua biên bản xử lý đối với ông Lò Văn Thanh (chủ cơ sở chế biến cà phê, áo xám). Ảnh CASL

Căn cứ kết quả phân tích số 25 – 3197 của Trung tâm nước và quan trắc môi trường phân tích mẫu nước thải do hộ gia đình ông Lò Văn Thanh xả ra môi trường, xác định giá trị pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn; Thông số COD vượt quy chuẩn 7,1 lần; Thông số nitơ vượt 3,6 lần; Thông số photpho vượt quy chuẩn 6,2 lần; Thông số coliform vượt quy chuẩn 2,6 lần. Về lưu lượng nước thải theo biên bản lấy mẫu tại hiện trường môi trường nước số 25559/BBLM, ngày 12/11 của Trung tâm nước và quan trắc môi trường kết quả đo đạc được là 0,9m3/giờ = 216m3/24 giờ.

Với các căn cứ nêu trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lò Văn Thanh về hành vi “Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có chứa pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật” được quy định tại điểm i khoản 7 và khoản 11 Điều 19 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

