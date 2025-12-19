Hà Nội

Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với cơ sở sơ chế cà phê tại Sơn La

Cơ quan chức năng vừa xử phạt hơn 400 triệu đồng và đình chỉ 4 tháng hoạt động đối với cơ sở sơ chế cà phê tại xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La.

Gia Đạt

Ngày 19/12, Công an tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lò Văn Thanh với số tiền 418,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu đình chỉ hoạt động sơ chế cà phê của cơ sở tại bản Mạt, xã Chiềng Mung, tỉnh Sơn La trong thời gian 4 tháng 15 ngày.

6.jpg
Nước thải của cơ sở chế biến cà phê của ông Thanh thải ra môi trường. Ảnh CASL

Trước đó vào ngày 12/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Mung, Công an xã Chiềng Mung làm nhiệm vụ đã phát hiện cơ sở sơ chế cà phê của Lò Văn Thanh có hành vi xả nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê ra môi trường. Tổ công tác đã phối hợp cùng Trung tâm nước và quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tiến hành đo đạc lưu lượng nước thải, lấy mẫu nước thải để giám định. Đồng thời lập biên bản và yêu cầu ông Lò Văn Thanh dừng ngay hoạt động xả nước thải ra môi trường.

7.jpg
Cơ quan Công an và chính quyền địa phương thông qua biên bản xử lý đối với ông Lò Văn Thanh (chủ cơ sở chế biến cà phê, áo xám). Ảnh CASL

Căn cứ kết quả phân tích số 25 – 3197 của Trung tâm nước và quan trắc môi trường phân tích mẫu nước thải do hộ gia đình ông Lò Văn Thanh xả ra môi trường, xác định giá trị pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn; Thông số COD vượt quy chuẩn 7,1 lần; Thông số nitơ vượt 3,6 lần; Thông số photpho vượt quy chuẩn 6,2 lần; Thông số coliform vượt quy chuẩn 2,6 lần. Về lưu lượng nước thải theo biên bản lấy mẫu tại hiện trường môi trường nước số 25559/BBLM, ngày 12/11 của Trung tâm nước và quan trắc môi trường kết quả đo đạc được là 0,9m3/giờ = 216m3/24 giờ.

Với các căn cứ nêu trên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lò Văn Thanh về hành vi “Xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có chứa pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật” được quy định tại điểm i khoản 7 và khoản 11 Điều 19 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.

>>> Xem thêm video: Cơ sở chế xoài gây ô nhiễm ảnh hướng đến sản xuất, sinh hoạt

Nguồn: ĐTHĐT.
#Sơn La #cà phê #xử phạt #đình chỉ #an toàn vệ sinh

Cẩu, kéo ô tô phủ bạt đỗ cố định suốt nhiều năm trên phố Hà Nội

Chiếc xe này được che bạt kín và đỗ cố định khoảng 4 năm, khiến bụi bẩn, rác thải mắc kẹt dưới gầm xe, gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến giao thông.

Ngày 5/12, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết, vào chiều 4/12, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành cẩu, kéo một ô tô phủ bạt đỗ trước số 31 phố Bát Sứ suốt nhiều năm qua ra khỏi tuyến phố.

capture-955.png
Lực lượng chức năng có mặt để cẩu, kéo chiếc ô tô.
Các trường học Hà Nội tạm dừng hoặc điều chỉnh việc học khi AQI≥ 301

Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập trong trường hợp chất không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

UBND TP vừa có công văn tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên. Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (chỉ số VN_AQI ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.

Hà Nội sử dụng drone và phun sương kiểm soát ô nhiễm môi trường

Hà Nội xem xét thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Hà Nội yêu cầu áp dụng các thiết bị máy bay không người lái, ứng dụng mạng xã hội để kiểm soát và xử lý hoạt động đốt rác, rơm rạ gây ô nhiễm. Đồng thời xem xét thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành
công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

