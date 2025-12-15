Hà Nội

Xã hội

Bị phạt 7,5 triệu vì chia sẻ nội dung bạo lực, rùng rợn trên Facebook

Công an phường Cam Đường vừa xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một người phụ nữ vì chia sẻ nội dung bạo lực, rùng rợn trên Facebook.

Bảo Ngân

Ngày 15/12, Công an phường Cam Đường (tỉnh Lào Cai) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với trường hợp N.T.H.N. (sinh năm 1989, trú tại tổ 17 Kim Tân, phường Lào Cai), do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin phản cảm trên mạng xã hội.

cats-626.jpg
N.T.H.N. tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Cam Đường phát hiện tài khoản Facebook có tên “Phố Nhỏ” đăng tải, chia sẻ video có nội dung miêu tả chi tiết các hành vi bạo lực mang tính chất kinh dị, rùng rợn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người xem và trật tự xã hội. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ tài khoản Facebook “Phố Nhỏ” đến trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, N.T.H.N. thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã chia sẻ video có nội dung nêu trên. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, đã nhận thức rõ hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm c, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường Cam Đường đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H.N. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn.

