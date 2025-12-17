Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt người đàn ông lợi dụng mạng xã hội xúc phạm lực lượng Công an

Xem bài viết trên Facebook về việc tổ chức thi sát hạch lái xe ông C. đã đăng tải bình luận với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Thanh Hà

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Kim Liên (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông P.V.C, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm, Công an xã Kim Liên đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An, tăng cường công tác rà soát, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

cong-an-xa-kim-lien-xu-phat-1765934129121-1.jpg
Xử phạt 7,5 triệu đồng đối với người đàn ông lợi dụng mạng xã hội xúc phạm lực lượng Công an.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện ông P.V.C sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông. Quá trình làm việc, trước các tài liệu, chứng cứ đầy đủ, chặt chẽ do cơ quan Công an thu thập, ông P.V.C đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cụ thể, vào ngày 10/12/2025, khi xem một bài viết trên Facebook liên quan đến việc tổ chức thi sát hạch lái xe của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, ông P.V.C đã đăng tải bình luận với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Kim Liên đã ra quyết định xử phạt ông P.V.C số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Qua vụ việc trên, Công an xã Kim Liên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chỉ chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; thận trọng trước khi viết, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và trật tự an toàn xã hội.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh cáo hiệu trưởng để vợ gửi clip nhạy cảm cho nữ kế toán:

(Nguồn: THĐT)
#Công an #xử phạt #hành chính #xúc phạm #mạng xã hội

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt người đàn ông lái xe máy biển xanh không đội mũ đi trên phố Hà Nội

Anh T. trình bày, anh mượn chiếc xe máy trên của người em trai là cán bộ Trung tâm Y tế phường đi trên đường và không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 16/12, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt anh Trần Huy T. 500.000 đồng với hành vi “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ”.

di-xe-bien-xanh-khong-doi-mu-bao-hiem-14553050.jpg
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Luật mới xử phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm đi ngược chiều trên đường bộ

Người đi ngược chiều có thể bị phạt tiền tới 40 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe, đặc biệt nghiêm trọng khi gây tai nạn hoặc đi trên cao tốc. 

Lỗi ngược chiều ô tô, xe máy là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng trong giao thông đường bộ, gây ra nhiều mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vậy mức phạt lỗi đi ngược chiều ô tô, xe máy là bao nhiêu?

Luật mới (Nghị định 168/2024/NĐ-CP), có hiệu lực từ 1/1/2025, quy định xử phạt rất nặng hành vi đi ngược chiều, đặc biệt là ô tô đi ngược chiều trên cao tốc.

Xem chi tiết

Xã hội

Từ phản ánh của người dân, xử phạt ô tô vượt nguy hiểm ở Khánh Hòa

Lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt ô tô vượt bên phải trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Ngày 10/12, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, từ phản ánh của người dân lực lượng CSGT tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt ô tô vượt bên phải trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Theo đó, khoảng 11h15 ngày 31/10/2025, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận video, hình ảnh do người dân cung cấp phản ánh một xe ô tô 29 chỗ, biển kiểm soát 79B-032.xx có hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép. Vụ việc xảy ra trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới