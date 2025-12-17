Xử phạt người đàn ông lợi dụng mạng xã hội xúc phạm lực lượng Công an

Xem bài viết trên Facebook về việc tổ chức thi sát hạch lái xe ông C. đã đăng tải bình luận với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Ngày 17/12, thông tin từ Công an xã Kim Liên (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông P.V.C, trú tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các sự kiện lớn, lễ hội đầu năm, Công an xã Kim Liên đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An, tăng cường công tác rà soát, phát hiện, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện ông P.V.C sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông. Quá trình làm việc, trước các tài liệu, chứng cứ đầy đủ, chặt chẽ do cơ quan Công an thu thập, ông P.V.C đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Cụ thể, vào ngày 10/12/2025, khi xem một bài viết trên Facebook liên quan đến việc tổ chức thi sát hạch lái xe của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, ông P.V.C đã đăng tải bình luận với nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Kim Liên đã ra quyết định xử phạt ông P.V.C số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP.

Qua vụ việc trên, Công an xã Kim Liên khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chỉ chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực; thận trọng trước khi viết, bình luận hoặc chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân và trật tự an toàn xã hội.

