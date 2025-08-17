Thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu ở Lào Cai

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chủ trì phối hợp tạm giữ các lô hàng thực phẩm đông lạnh với khối lượng hơn 10 tấn.

Trước đó, đêm 16/8, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai (phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chủ trì, phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra, phát hiện 10.509 kg thực phẩm đông lạnh.

Lực lượng chức năng Lào Cai tạm giữ hơn 10 tấn hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng này không có người nhận, không kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp và đang trong tình trạng rã đông. Qua xác minh ban đầu, số thực phẩm trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được các đối tượng chia nhỏ, vận chuyển lén lút qua biên giới, sau đó đưa sâu vào nội địa để tiêu thụ.

Thủ đoạn “xé lẻ” và sử dụng nhiều đầu mối nhỏ lẻ khiến việc phát hiện, xác định đối tượng vi phạm gặp nhiều khó khăn. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ được tổ chức, cá nhân đứng sau lô hàng. Toàn bộ tang vật đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan để điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh qua biên giới.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện