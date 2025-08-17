Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thu giữ hơn 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu ở Lào Cai

Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã chủ trì phối hợp tạm giữ các lô hàng thực phẩm đông lạnh với khối lượng hơn 10 tấn.

Gia Đạt

Trước đó, đêm 16/8, tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu quốc tế Lào Cai (phường Lào Cai, thành phố Lào Cai), lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã chủ trì, phối hợp cùng Đội Kiểm soát Hải quan và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra, phát hiện 10.509 kg thực phẩm đông lạnh.

hqlc.jpg
Lực lượng chức năng Lào Cai tạm giữ hơn 10 tấn hàng thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Toàn bộ số hàng này không có người nhận, không kèm hóa đơn, chứng từ hợp pháp và đang trong tình trạng rã đông. Qua xác minh ban đầu, số thực phẩm trên có nguồn gốc từ Trung Quốc, được các đối tượng chia nhỏ, vận chuyển lén lút qua biên giới, sau đó đưa sâu vào nội địa để tiêu thụ.

Thủ đoạn “xé lẻ” và sử dụng nhiều đầu mối nhỏ lẻ khiến việc phát hiện, xác định đối tượng vi phạm gặp nhiều khó khăn. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ được tổ chức, cá nhân đứng sau lô hàng. Toàn bộ tang vật đã được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Cục Hải quan và các cơ quan chức năng liên quan để điều tra, truy tìm đối tượng vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh qua biên giới.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#thực phẩm nhập lậu #Lào Cai #hải quan #thực phẩm đông lạnh #kiểm tra nhập khẩu #bảo vệ người tiêu dùng

Bài liên quan

Xã hội

Làm rõ sự tiếp tay, móc nối của cơ quan quản lý với sản xuất sữa giả

Bộ Công an nêu rõ thời gian tới sẽ làm rõ sự tiếp tay, câu kết, móc nối của các cơ quan quản lý với sản xuất thực phẩm, sữa giả và xử lý nghiêm.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội mới đây đã chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi gửi đến Bộ Công an đề nghị tăng cường điều tra và truy cứu trách nhiệm hình sự với hành vi cấp phép kiểm định chất lượng sữa và thực phẩm chức năng. Ngoài ra cử tri còn nêu hành vi quảng cáo sai sự thật của một số người nổi tiếng, tiếp tay cho hành vi mua bán các sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, thuốc giả, thực phẩm kém chất lượng.

89.jpg
Vụ sữa giả HIUP và thực phẩm Ofood mới bị lực lượng chức năng phát hiện gần đây.
Xem chi tiết

Xã hội

Làm rõ thông tin ngộ độc thực phẩm tại Công ty TNHH Tian Jian Việt Nam

Sau bữa ăn, công nhân có triệu chứng đau bụng, đi ngoài phân lỏng từ 1-3 lần, không buồn nôn, không sốt, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Ngày 25/7, UBND phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính quyền địa phương vừa làm rõ thông tin phản ánh nghi ngộ độc thực phẩm tại một công ty trên địa bàn khiến một số công nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ.

z6836618236424-293f66d1827d5ac7daf17ef3e529bac4.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Vi phạm an toàn thực phẩm, nhà hàng Hoa Lư 2 Gia Lai bị phạt 12 triệu

Sáng 20/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết, đã xử phạt nhà hàng Hoa Lư 2 ( P. Quy Nhơn Nam, Gia Lai ) số tiền 12 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 17/7, trên trang Facebook "BÌNH ĐỊNH News" đăng tải hình ảnh một con côn trùng nghi là con gián xuất hiện trong món ăn tại Nhà hàng Hoa Lư 2, kèm dòng chữ "Gấp đôi Protein", đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Từ phản ánh trên, ngày 18/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất Nhà hàng Hoa Lư 2 (thuộc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Du lịch Gia Nguyễn, số 16 Trương Văn Của, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới