Xử nghiêm vụ con rể chấm thầu cho công ty bố vợ

“Một mình một ngựa” trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khiêm tốn

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 05, xã Viên An (đoạn đấu nối từ cầu ông đồi lớn đến đường số 16)” được UBND xã Viên An phê duyệt tại Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 16/4/2025, theo đó kế hoạch có 5 gói thầu thành phần, với nguồn vốn từ Ngân sách xã và ngân sách huyện hỗ trợ (Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND huyện Ngọc Hiển). Các gói thầu đều do UBND xã Viên An làm chủ đầu tư.