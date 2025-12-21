Hơn 3.500 bài viết, video bịa đặt, xuyên tạc được Nguyễn Văn Đài phát tán

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài phát tán hơn 3.500 bài viết, video nội dung bịa đặt, xuyên tạc.

Ngày 31/12 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đài về tội "Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Văn Đài đang ở Đức, vẫn chưa trình diện cơ quan tố tụng nên TAND TP Hà Nội kêu gọi ra đầu thú, có mặt tại phiên toà để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đài sinh năm 1969 tại Hưng Yên, quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh sang Đức tại P302, Z8 Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, Hà Nội.

Nguyễn Văn Đài từng đi xuất khẩu lao động tại Đức, sau đó về nước học tại trường Đại học luật Hà Nội và hành nghề luật sư. Năm 2002, Nguyễn Văn Đài chuyển về Đoàn Luật sư Hà Nội, sau đó thành lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Dịch thuật và Tư vấn Việt Luật; đồng thời là Trưởng Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Tháng 4/2004, Đài lập nhóm “Luật sư Vì Công lý”.

Năm 2006, Nguyễn Văn Đài tham gia tổ chức khủng bố “Việt tân” và thực hiện kế hoạch câu móc các hệ phái Tin lành ở Việt Nam; đồng thời, trở thành một “khâu trung gian” giữa các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối ở trong nước.

Ngày 3/3/2007, Nguyễn Văn Đài bị bắt và sau đó bị kết án 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau khi được ra tù vào ngày 5/3/2011, Nguyễn Văn Đài đã khởi xướng thành lập “Hội Anh em Dân chủ” để nối tiếp các phương thức hoạt động chống phá trước đó.

Ngày 5/4/2018, Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng thành viên cốt cán của “Hội Anh em Dân chủ” là Phạm Văn Trội; Nguyễn Trung Tôn; Nguyễn Bắc Truyền cùng các đối tượng Trương Minh Đức; Lê Thu Hà đã bị TAND TP Hà Nội xét xử về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trong đó, Nguyễn Văn Đài lĩnh án cao nhất là 15 năm tù và bị phạt quản chế 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt.

Với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta, ngày 7/6/2018, Nguyễn Văn Đài được tạm đình chỉ thi hành án hình sự để cùng vợ xuất cảnh định cư tại Đức vì lý do chữa bệnh.

Trước khi xuất cảnh, Nguyễn Văn Đài đã viết bản cam đoan có nội dung “Khi được sang CHLB Đức, tôi sẽ không hoạt động chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nếu sai, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tuy nhiên, thời gian sinh sống tại Đức, cho rằng các cơ quan chức năng Việt Nam không thể điều tra, xử lý, Nguyễn Văn Đài đã “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục thể hiện thái độ thù địch, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tuyên truyền, kích động nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam; tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động chống Đảng, Nhà nước thông qua các tài khoản mạng xã hội như: Facebook “Nguyễn Văn Đài”, kênh Youtube “Luật sư Nguyễn Văn Đài” công khai ý đồ hoạt động chống phá Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Văn Đài đã tán phát hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ngành của Chính phủ; xuyên tạc kết quả điều tra các vụ án như: AIC, Việt Á, chuyến bay giải cứu...; xuyên tạc công tác nhân sự gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ.

Đặc biệt hiện nay, Nguyễn Văn Đài còn sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để sản xuất các video clip có tạo hình ảnh, nội dung xuyên tạc, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trước các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của Nguyễn Văn Đài, ngày 18/11/2025, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 117, Bô luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan chức năng, mục đích, thủ đoạn phát tán thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước của các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, cùng đồng phạm, là để kêu gọi quyên góp, ủng hộ nhằm trục lợi cá nhân.