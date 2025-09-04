Hà Nội

Xã hội

Xử lý đối tượng đăng hình ảnh cá nhân sai sự thật trên mạng xã hội

Tại buổi làm việc, N.D.K thừa nhận đăng tải thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội với mục đích “câu like, câu view”, N.D.K cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.

Gia Đạt

Ngày 4/9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vi vừa làm việc với N.D.K vì hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người khác.

vipham.jpg
N.D.K tại cơ quan Công an.

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc một số tài khoản mạng xã hội tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân khi chưa được cho phép, thậm chí cắt ghép, xuyên tạc nội dung nhằm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm hoặc để giật tít, câu view.

Qua xác minh, Cơ quan Công an đã làm việc với N.D.K (sinh năm 1990, trú tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) - người quản lý, sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết kèm hình ảnh sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân khác.

536276259-122154137042606618-3179594693547952510-n.jpg
N.D.K vì hành vi đăng tải hình ảnh, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người khác.

Tại buổi làm việc, N.D.K thừa nhận đăng tải thông tin, hình ảnh trên mạng xã hội với mục đích “câu like, câu view”. Do nhận thức hạn chế, đối tượng đã vô tình gây ảnh hưởng xấu tới người khác. N.D.K cam kết chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời nhận thức được việc làm của mình là trái pháp luật, tạo dư luận xấu và gây hiểu nhầm.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị người dân chấp hành nghiêm các quy định khi sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng và không sử dụng hình ảnh, video của người khác khi chưa được phép.

Nguồn: ĐTHĐT.
