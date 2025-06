Xổ số Bình Phước chọn Công nghệ Techpro thực hiện gói phần mềm gần 4 tỷ

Công ty CP phát triển công nghệ Techpro (Công nghệ Techpro) có địa chỉ tại phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội sẽ cung cấp Phân hệ chức năng quản lý nhân sự - Phân hệ chức năng quản lý tài sản - Phân hệ tài chính kế toán có nhãn hiệu T-ERP xuất xứ Việt Nam cho Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước theo Quyết định KQ2500243846_2506230840 ngày 23/6.

Quyết định KQ2500243846_2506230840 ngày 23/6 của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước. Nguồn MSC

Gói thầu G4 - Hệ thống các phần mềm ứng dụng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu – Đợt 3, Dự án: Xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và chuyển đổi số tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước. E-HSMT được Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước phê duyệt tại Quyết định E2500243846_2505311806 ngày 31/5, Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Sài Gòn đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu cùng ngày. Lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức Một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn kinh doanh của doanh nghiệp năm 2024, 2025.

Gói thầu có giá 3,925 tỷ đồng, hoàn thành đóng/mở thầu ngày 14/6, chỉ duy nhất Công nghệ Techpro dự thầu và trúng với giá 3,885 tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước phê duyệt KHLCNT tại Quyết định 35/QĐ-XSBP.CĐS ngày 21/5/2025 với 5 gói thầu liên kết. Trong đó gói G4 - Hệ thống các phần mềm ứng dụng có giá trị lớn nhất. Đơn vị trúng thầu sẽ xây dựng Hệ thống các phần mềm ứng dụng.

Công nghệ Techpro thành lập năm 2001 với loại hình công ty cổ phần, người đại diện pháp luật Nguyễn Đình Hiệp.

Từ tháng 8/2016 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 30/36 gói, trượt 5 gói, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò liên danh hơn 255,311 tỷ đồng (có hơn 1,335 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 231 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 24,521 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Ngày 17/6, Công nghệ Techpro được Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai phê duyệt Quyết định 106/QĐ-XSKT7DVTH cho trúng gói Thuê phần mềm giải mã dữ liệu trên tờ vé số truyền thống bắt đầu từ kỳ vé 7K1 đến hết kỳ vé 9K4 năm 2025 với giá 291 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Ngày 16/7, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng phê duyệt Quyết định 1229/QĐ-VCB-QT cho Công nghệ Techpro trúng gói Mua sắm thiết bị kiểm soát nhận diện khuôn mặt lắp đặt tại các địa điểm làm việc của TSC VCB với giá 466,654 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn;

Ngày 19/5, Công nghệ Techpro trúng gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ in ấn vé số bằng máy in kỹ thuật số, máy phủ UV, máy phủ cào do Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP HCM- xí nghiệp in tài chính làm chủ đầu tư, Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Sài Gòn mời thầu với giá 69,461 tỷ đồng (giá gói thầu 70,730 tỷ đồng) theo Quyết định 65/QĐ-ITC. Tại gói thầu này Công nghệ Techpro sẽ cung cấp 2 phần lô Mực in (PP2500194228) với giá 39,819 tỷ đồng và Hóa chất phục vụ in ấn (PP2500194229) với giá 29,641 tỷ đồng.

Công ty CP công nghệ Tiên phong dự thầu với giá 70,695 tỷ đồng nên không đánh giá theo quy trình 2....