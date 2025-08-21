Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xem xét phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, xem xét bổ sung hình phạt lao động công ích.

Thiên Tuấn

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 435 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III.

img-2268.jpg

Dù có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như tai nạn tại Hà Tĩnh ngày 25/7 làm 10 người chết, hay vụ chìm tàu ở Quảng Ninh ngày 19/7 khiến 39 người tử vong.

Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ… vẫn phổ biến, nhất là với lái xe đường dài. Tai nạn liên quan đến mô tô, xe máy, học sinh còn nhiều. Tại các đô thị lớn, áp lực giao thông và tình trạng xe chở quá tải, rơi hàng hóa, mất lái vẫn tái diễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ mới ban hành, đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết và đánh giá bằng chỉ tiêu cụ thể.

Bộ Công an được giao đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông, ứng dụng công nghệ, xây dựng quy chuẩn trung tâm sát hạch lái xe và xử lý nghiêm sáu nhóm vi phạm chính; Phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, xem xét bổ sung hình phạt lao động công ích.

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác bảo đảm an toàn giao thông phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ngành, các cấp, nhằm giảm tai nạn, khắc phục tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn.

#vi phạm giao thông #lao động công ích #xử phạt #giao thông #hành chính #tai nạn giao thông

Bài liên quan

Xã hội

Xử phạt nam thanh niên lái xe mui trần kéo xe tự chế quay TikTok

Để quảng cáo sản phẩm, Bùi Văn Hòa đã điều khiển ô tô kéo xe tự chế chở xe máy điện trên đường Nguyễn Huệ (TP Huế) để quay video rồi đăng TikTok.

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt đối với Bùi Văn Hòa (SN 1999, trú phường Hương An) về hành vi điều khiển xe ô tô không thắt dây an toàn và kéo theo xe khác.

Trước đó, ngày 14/8, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện video ghi lại cảnh một thanh niên lái ô tô mui trần BKS 75A - 061.86 trên đường Nguyễn Huệ (phường Thuận Hóa) kéo theo phía sau một xe tự chế chở xe máy điện.

Xem chi tiết

Xã hội

Hà Nội bắt đầu cấm đường, chuẩn bị tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành

Một số tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình đã được rào chắn, tạo hành lang cho người đi bộ để chuẩn bị tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành.

img-2268.jpg
Sáng 21/8, một số tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn để chuẩn bị cấm đường, phục vụ tổng duyệt diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.
img-2264.jpg
Hành lang dành cho người đi bộ cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Xem chi tiết

Xã hội

Hai xe khách đâm nhau khiến một hành khách tử vong

Hai xe khách chạy ngược chiều va chạm trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai khiến một nam hành khách tử vong.

Khoảng 15h20 ngày 20/8, xe khách chở 38 người do tài xế Vũ Đức Chinh (53 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển bất ngờ va chạm với xe khách chở 6 người do tài xế Lều Văn Lộc (40 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển theo hướng ngược chiều nhau trên QL 32 thuộc xã Cát Thịnh.

anh-chup-man-hinh-2025-08-20-luc-212535.png
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam

Khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức khai trương, đánh dấu nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn 10 năm qua của tập thể các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu.