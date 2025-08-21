Xem xét phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 435 truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý III.

Dù có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao, trong đó có những vụ đặc biệt nghiêm trọng như tai nạn tại Hà Tĩnh ngày 25/7 làm 10 người chết, hay vụ chìm tàu ở Quảng Ninh ngày 19/7 khiến 39 người tử vong.

Vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ… vẫn phổ biến, nhất là với lái xe đường dài. Tai nạn liên quan đến mô tô, xe máy, học sinh còn nhiều. Tại các đô thị lớn, áp lực giao thông và tình trạng xe chở quá tải, rơi hàng hóa, mất lái vẫn tái diễn.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ mới ban hành, đồng thời thường xuyên sơ kết, tổng kết và đánh giá bằng chỉ tiêu cụ thể.

Bộ Công an được giao đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng cảnh sát giao thông, ứng dụng công nghệ, xây dựng quy chuẩn trung tâm sát hạch lái xe và xử lý nghiêm sáu nhóm vi phạm chính; Phối hợp Bộ Tư pháp nghiên cứu sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, xem xét bổ sung hình phạt lao động công ích.

Phó Thủ tướng cho rằng, công tác bảo đảm an toàn giao thông phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các ngành, các cấp, nhằm giảm tai nạn, khắc phục tình trạng ùn tắc và bảo đảm an toàn.