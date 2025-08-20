Hai xe khách đâm nhau khiến một hành khách tử vong

Hai xe khách chạy ngược chiều va chạm trên quốc lộ 32 đoạn qua xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai khiến một nam hành khách tử vong.

Khoảng 15h20 ngày 20/8, xe khách chở 38 người do tài xế Vũ Đức Chinh (53 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển bất ngờ va chạm với xe khách chở 6 người do tài xế Lều Văn Lộc (40 tuổi, ở Ninh Bình) điều khiển theo hướng ngược chiều nhau trên QL 32 thuộc xã Cát Thịnh.

Cú va chạm khiến một hành khách tử vong tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Xe khách lao lên vỉa hè, đầu hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt. Công an xã Cát Thịnh phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

