Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Hưng Yên phát hiện hơn 3.000 bánh Trung thu '3-0'

Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng.

Bảo Ngân

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) mới đây phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh L.T.M.T.T (có địa chỉ tại thôn Quang Trung, xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên).

1000048038.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thực tế sản phẩm. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở có số lượng lớn thực phẩm phục vụ thị trường Tết Trung thu, gồm: 400 chiếc bánh dẻo, hơn 3.000 bánh Trung thu nhân trứng và 150kg kẹo dẻo, tổng trị giá gần 50 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; không thể hiện ngày sản xuất, hạn sử dụng và không có tài liệu chứng minh chất lượng sản phẩm theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo, khi lựa chọn thực phẩm người dân cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng và các thông tin liên quan đến chất lượng sản phẩm. Mọi người ưu tiên mua tại các cơ sở kinh doanh uy tín, không lựa chọn những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có thông tin đầy đủ hoặc có dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý kịp thời.

>>> Xem thêm video: Cháy tại cơ sở sản xuất mút xốp. Nguồn: VTV.
#Bánh Trung thu Công an Hưng Yên

Bài liên quan

Xã hội

Thí sinh 18 lần thi trượt vẫn quyết tâm có được "bằng lái" ô tô

Theo Cục CSGT, đối với hạng B số sàn có một trường hợp thí sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần.

Ngày 25/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được lực lượng CSGT đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Theo Cục CSGT trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt (chiếm 65,37%).

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời đưa thiếu niên bị dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" về với gia đình

Nam thiếu niên B.T.A. vốn có hạn chế về nhận thức, đã tự ý bỏ nhà đi Hà Nội sau khi nghe theo lời dụ dỗ về “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội.

Ngày 25/9, thông tin từ Công an xã Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), đêm 22/9, lực lượng Công an xã cùng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Hưng Thịnh trong khi tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã đã tiếp nhận thông tin từ người dân về thiếu niên có biểu hiện bất thường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Dương đã nhanh chóng tiếp cận, đưa thiếu niên về trụ sở để xác minh. Do công dân không nhớ địa chỉ nhà và số điện thoại người thân, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng xác minh thông tin.

Xem chi tiết

Xã hội

Cô gái 17 tuổi bị phạt 6,25 triệu vì xúc phạm người khác trên TikTok

Từ mâu thuẫn cá nhân, N.T.H. đăng nhiều bài viết kèm hình ảnh công kích, xúc phạm một phụ nữ trên TikTok và Facebook, sau đó phải gỡ bỏ, xin lỗi.

Ngày 25/9, Công an xã Chí Đám (Phú Thọ) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H. (SN 2009, trú xã Chí Đám) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

824596488-2620359108396029-970780474270620916-n-1.png
Cơ quan công an làm việc với đối tượng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Sắp xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai

Viện KSND đã truy tố bị can Nguyễn Đức Anh tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Vụ án này dự kiến được TAND đưa ra xét xử vào đầu tháng 10.

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Cháy kho xưởng trong đêm ở Hà Nội

Tối 23/9, một xưởng sản xuất bỉm rộng hơn 2.000 m2 tại xã Sơn Đồng, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công tác PCCC được thực hiện khẩn trương xuyên đêm.