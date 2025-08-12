Hà Nội

Xã hội

Xe tải va chạm xe máy trên cầu Hàn, một người phụ nữ tử vong

Vụ va chạm giữa xe tải và xe máy trên cầu Hàn (Hải Phòng), sáng 12/8 đã khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 7h10 sáng ngày 12/8, tại khu vực cầu Hàn (phường Thành Đông, TP Hải Phòng), xe ô tô tải BKS 34H-022.44 do anh Nguyễn Công Hoan (SN 1979, trú tại La Xá, xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng) điều khiển hướng xã Nam Sách - phường Hải Dương đã va chạm với xe máy BKS 34B3-368.28 do chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1983, thôn Đoàn Kết, xã Nam Sách, TP Hải Phòng) đi cùng chiều.

78885.jpg
Nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ va chạm khiến chị Nguyệt tử vong tại hiện trường, hai xe hư hỏng nhẹ. Kiểm tra không phát hiện tài xế xe tải vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế Hoan vượt xe không đúng quy định, gây tai nạn giao thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người đàn ông rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3:

#xe tải #xe máy #tai nạn giao thông #cầu Hàn Hải Phòng #vượt xe sai quy định #tử vong

