Xe tải va chạm xe điện, 4 người trong một gia đình tử vong

Xe tải chạy ngược chiều va chạm với một chiếc xe điện ở Ấn Độ, khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Theo India Today, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực Jangampally, Kamareddy, bang Telangana, vào ngày 15/10. Khi đó, một chiếc xe tải chạy ngược chiều đã đâm trực diện vào chiếc xe điện, khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Chiếc xe máy điện bị hư hại nặng sau vụ va chạm.

"Các nạn nhân được xác định là một người đàn ông 54 tuổi, con gái 28 tuổi của ông, và hai cháu nhỏ (một bé 4 tuổi và một bé 3 tháng tuổi). Họ đang trên đường đi thăm họ hàng ở một ngôi làng gần đó thì tai nạn xảy ra", cảnh sát thông tin.

Ảnh minh họa: India Today.

Cảnh sát cho biết thêm hai nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường, trong khi hai người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

"Người dân địa phương đã cố gắng hỗ trợ những người bị thương trước khi lực lượng cấp cứu đến. Mặc dù được bác sĩ nỗ lực cứu chữa, hai nạn nhân còn lại vẫn không qua khỏi và tử vong trong quá trình điều trị", cảnh sát cho hay.

Liên quan đến vụ tai nạn, trang Daily Jagran đưa tin, thi thể các nạn nhân đã được đưa đi khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đã bắt giữ tài xế và mở cuộc điều tra vụ việc.

Một thanh tra cho biết, tài xế xe tải được cho là đã đi ngược chiều và đâm vào xe điện ở tốc độ cao.

