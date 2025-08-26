Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hơn 50 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

An An (Theo IT, TH)

Theo India Times, vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo chở người hành hương xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, vào khoảng 2h10 sáng 25/8.

Cảnh sát Dinesh Kumar Singh thông tin, khi đó, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào xe đầu kéo từ phía sau, khiến xe này bị lật.

tai1.png
Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh. Ảnh: ANI.

"Chiếc xe đầu kéo chở 61 người đang di chuyển từ làng Rafatpur, Kasganj, đến Jaharpeer ở Rajasthan trong chuyến hành hương", cảnh sát Singh cho hay.

Theo The Hindu, vụ tai nạn khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"11 người đã tử vong và 40 người bị thương đang được điều trị", cảnh sát cho biết.

tai2.jpg
Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: PTI.

Theo The Hindu, trong số 11 nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ vị thành niên và trong số những người bị thương có 12 nạn nhân dưới 18 tuổi.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

#tai nạn giao thông Ấn Độ #va chạm xe tải và xe đầu kéo #thương vong do tai nạn #tai nạn ở Uttar Pradesh #cứu hộ tai nạn giao thông #nguyên nhân tai nạn xe tải

Bài liên quan

Thế giới

Ô tô bốc cháy sau va chạm, 8 người trong một gia đình tử vong

Sau khi xảy ra va chạm, chiếc Swift Dzire lao xuống mương và bốc cháy, khiến cả 8 người trên xe thiệt mạng.

Theo Indian Express, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra gần thị trấn Wadhwan, Ấn Độ, vào khoảng 15h40 chiều 17/8.

Khi đó, chiếc Swift Dzire đang di chuyển về hướng Surendranagar thì va chạm trực diện với một chiếc SUV Tata Harrier đang hướng đến Ahmedabad. Chiếc Swift Dzire đã lao xuống mương bên đường cao tốc Surendranagar-Ahmedabad và bốc cháy, khiến cả 8 người trên xe thiệt mạng. Cảnh sát cho biết, tất cả đều là thành viên trong cùng một gia đình.

Xem chi tiết

Thế giới

Xe buýt va chạm xe tải, 30 người thương vong

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe buýt ở Ấn Độ.

Theo India Times, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực gần rừng Jamuniya ở khu Mohanpur, Deoghar, bang Jharkhand, vào khoảng 4h30 sáng ngày 29/7.

Khi đó, chiếc xe buýt chở khách đã xảy ra va chạm trực diện với xe tải chở đầy bình gas, khiến hàng chục người thương vong.

Xem chi tiết

Thế giới

Đang đi bộ trên đường, 4 người bị ô tô tông tử vong

Chiếc ô tô bất ngờ nổ lốp, đâm vào một nhóm người đang đi bộ trên đường, khiến 4 nạn nhân tử vong.

Theo New Indian Express, vụ tai nạn chết người xảy ra trên đường Gwalior-Shivpuri ở Gwalior, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào khoảng 1h30 sáng 23/7.

Khi đó, một chiếc ô tô chở 5 người đang chạy với tốc độ cao thì bất ngờ nổ lốp, khiến xe mất lái và tông vào nhóm người Kanwariya đang đi bộ trên đường.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Israel oanh kích dữ dội thủ đô Yemen

Theo phương tiện truyền thông liên kết với Houthi, ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào thủ đô Sanaa, Yemen.