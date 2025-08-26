Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Ấn Độ, hơn 50 người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Theo India Times, vụ va chạm giữa xe tải và xe đầu kéo chở người hành hương xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh, vào khoảng 2h10 sáng 25/8.

Cảnh sát Dinesh Kumar Singh thông tin, khi đó, chiếc xe tải chạy với tốc độ cao đâm vào xe đầu kéo từ phía sau, khiến xe này bị lật.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Bulandshahr, bang Uttar Pradesh. Ảnh: ANI.

"Chiếc xe đầu kéo chở 61 người đang di chuyển từ làng Rafatpur, Kasganj, đến Jaharpeer ở Rajasthan trong chuyến hành hương", cảnh sát Singh cho hay.

Theo The Hindu, vụ tai nạn khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Các nạn nhân đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

"11 người đã tử vong và 40 người bị thương đang được điều trị", cảnh sát cho biết.

Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: PTI.

Theo The Hindu, trong số 11 nạn nhân thiệt mạng có 2 trẻ vị thành niên và trong số những người bị thương có 12 nạn nhân dưới 18 tuổi.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

