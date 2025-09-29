Hà Nội

Thế giới

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nhật, 9 trẻ mẫu giáo bị thương

Chiếc ô tô chở trẻ mẫu giáo đâm vào một khu dân cư ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, khiến tài xế tử vong và 9 em nhỏ bị thương.

An An (Theo Kyodo)

Theo Kyodo, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h50 sáng ngày 29/9 tại Kamagaya, tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Khi đó, chiếc xe do tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển đã đâm vào một khu dân cư cách ga Magomezawa trên tuyến Noda của Đường sắt Tobu khoảng 1,2 km về phía đông.

nhat1.png
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông ở Nhật Bản hồi năm 2019. Ảnh: Kyodo.

Nam tài xế được đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh và sau đó được xác định đã tử vong. Vụ tai nạn khiến 9 trẻ mẫu giáo, khoảng 4 và 5 tuổi, bị thương. Cô giáo 50 tuổi đi cùng xe may mắn không gặp vấn đề gì.

Theo cảnh sát, chiếc xe đã chạy sang làn đường ngược chiều trước khi đâm vào bức tường quanh khu nhà.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ tai nạn.

Trước đó, vào tháng 11/2024, một chiếc ô tô đâm vào bên ngoài một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khiến nhiều học sinh bị thương.

trung.png
Cảnh hỗn loạn sau khi tai nạn xảy ra bên ngoài một trường tiểu học ở Hồ Nam, Trung Quốc, hồi tháng 11/2024. Ảnh: X.

Tân Hoa Xã đưa tin, một số người lớn cũng bị thương trong vụ tai nạn khi đó và tài xế của chiếc SUV màu trắng đã bị các phụ huynh và nhân viên an ninh khống chế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng

